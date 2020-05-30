Провокация в Гродно: мужчина объяснил, почему "аккуратно положил на землю милиционера"
Мужчиной в кожаной куртке, который во время потасовки в Гродно 29 мая положил на землю милиционера, оказался гродненским активистом Я. (Свободе известно настоящее имя гродненца), пишет Радио Свобода.
Он рассказал, что произошло во время пикета, где проходил сбор подписей за потенциального кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Именно в результате этой суеты во время сбора подписей задержали блогера Сергея Тихановского. Этому предшествовало агрессивное поведение неизвестной женщины, которая хватала Тихановского за одежду.
«По закону они [милиционеры] должны были оттеснить эту женщину-провокатора, но они почему-то начали хватать Сергея за руки. Мы пытались их оттеснить от Сергея», — рассказывает Я. о моменте перед случившейся потасовкой на площади, и Тихановского задержали.
Активист подтвердил, что он аккуратно положил милиционера на землю.
«Он просто на меня упал, а я его уже подхватил соответственно, чтобы не дать человеку удариться о что-то», — пояснил гродненец.
— Я правильно понимаю, что милиционер сам упал на вас?
— Да, вы правильно поняли. Когда он падал на меня, я просто его подхватил. Никакой драки там на самом деле не было, — ответил мужчина.
Я. отсидел в мае несколько суток за участие в встрече с блогером Сергеем Тихановским в Гродно 26 апреля. После выхода на свободу после ареста он сообщил Свободе, что будет впредь пытаться бороться с властью и с системой.
«Ведь эта власть относится к людям по-скотски... Она занимается убийством своего народа через коронавирус, через никому не нужны парады, которые поотменяли все страны кроме Беларуси и Туркменистана. Почему мне это нужно? Ведь мне надоело ездить по ближайшим странам и работать там», — объяснил собеседник.
По его словам, из-за задержания его не удалось сломать.
«Этот затвор за решеткой дал мне еще больше сил. Я с еще большим рвением буду стараться собирать людей и показывать правду, как власть с ними обходится, и как наши граждане Беларуси этого не замечают», — сказал активист.
перевод gomel.today
Сегодня стало извечтно, что по факту инцидента в Гродно возбуждено уголовное дело и мужчина задержан. Как и блогер Тихановский, против которого и была направлена провокация.
18:29 30/05/2020
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