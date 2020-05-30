



Он рассказал, что произошло во время пикета, где проходил сбор подписей за потенциального кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Именно в результате этой суеты во время сбора подписей задержали блогера Сергея Тихановского. Этому предшествовало агрессивное поведение неизвестной женщины, которая хватала Тихановского за одежду.





«По закону они [милиционеры] должны были оттеснить эту женщину-провокатора, но они почему-то начали хватать Сергея за руки. Мы пытались их оттеснить от Сергея», — рассказывает Я. о моменте перед случившейся потасовкой на площади, и Тихановского задержали.





Активист подтвердил, что он аккуратно положил милиционера на землю.





«Он просто на меня упал, а я его уже подхватил соответственно, чтобы не дать человеку удариться о что-то», — пояснил гродненец.





— Я правильно понимаю, что милиционер сам упал на вас?





— Да, вы правильно поняли. Когда он падал на меня, я просто его подхватил. Никакой драки там на самом деле не было, — ответил мужчина.





Я. отсидел в мае несколько суток за участие в встрече с блогером Сергеем Тихановским в Гродно 26 апреля. После выхода на свободу после ареста он сообщил Свободе, что будет впредь пытаться бороться с властью и с системой.









«Ведь эта власть относится к людям по-скотски... Она занимается убийством своего народа через коронавирус, через никому не нужны парады, которые поотменяли все страны кроме Беларуси и Туркменистана. Почему мне это нужно? Ведь мне надоело ездить по ближайшим странам и работать там», — объяснил собеседник.





По его словам, из-за задержания его не удалось сломать.





«Этот затвор за решеткой дал мне еще больше сил. Я с еще большим рвением буду стараться собирать людей и показывать правду, как власть с ними обходится, и как наши граждане Беларуси этого не замечают», — сказал активист.









Сегодня стало извечтно, что по факту инцидента в Гродно возбуждено уголовное дело и мужчина задержан. Как и блогер Тихановский, против которого и была направлена провокация.