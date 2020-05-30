– Судя по тому, что в пятницу про оппонентов наговорил Лукашенко и по поспешной провокации в отношении Тихановского, у Лукашенко начинают сдавать нервы из-за все большей неподконтрольности ситуации, – пишет аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев. – Видимо, всяким заигрываниям с Западом приходит конец, ведь на кону ни больше ни меньше политическая выживаемость Лукашенко.





Эти выборы выдаются для него намного более сложными, чем казалось еще пару месяцев назад.





Еще на начало весны ситуация выглядела таким образом, что для Лукашенко оставалась одна крупная незакрытая проблема – нормализация отношений с Кремлем и Путиным лично.





Она так и осталась нерешенной, но сверху за последние 2-3 месяца нарисовались еще три:





Эпидемиологическая – она возникла ровно в тот момент (начало марта), когда Лукашенко дал неформальный старт своей более активной кампании, которая планировала демонстрировать позитив, реальные и надуманные истории успеха.





Лукашенко взялся проводить очень рисковую стратегию борьбы с коронавирусом, основанную на «стратегии авося» (надежда на сезонный спад эпидемии и довольно большой коечный больничный фонд) и сокрытие статистики.





В случае, если сезонного спада эпидемии не произойдет, отсутствие надлежащих мер борьбы с эпидемией и сокрытие статистики может вылиться в более плачевную ситуацию через несколько недель. Неадекватные меры и плохое информирование уже озлобили немало белорусов, а эпидемия все еще продолжает развиваться, хоть и не чрезвычайно быстро.





Экономическая – продолжающееся падение благосостояния населения и рост безработицы следствие коронавирусной пандемии, от проседания сектора услуг до падения доходов от нефтепереработки и калийных удобрений. И это без введения «карантинных мер», чем так гордится официоз.





Неожиданно высокая общественная поддержка альтернативных кандидатов – Тихановского и Бабарико, в первую очередь. Похоже, противники Лукашенко постепенно осознают, что вообще-то они в большинстве. И что вообще-то они и есть та самая настоящая «оппозиция» – чуть ли не ругательное слово для многих.





Таких массовых пикетов за Тихановского и масштабной кампании Бабарико в социальных сетях в президентской администрации не ожидали.





Перспективы политической выживаемости Лукашенко на ближайшие месяцы – пару лет будут зависеть от двух основных факторов: его взаимоотношений с Кремлем и масштаба оппозиционной протестной активности. Если найти взаимопонимание с Москвой ему не удастся, а протестные настроения будут стабильно высокими, вероятность политической выживаемости на ближайшие месяцы – пару лет будет низкой.









Если Лукашенко пойдет на новый интеграционный раунд и наладит отношения с Москвой, сдав дополнительные куски суверенитета через углубление интеграции и более активное военно-техническое сотрудничество с Россией, а масштаб и координация протестной активности населения при этом будет невысокой, то его шансы политической выживаемости будут очень высокими, даже при минимальном рейтинге.





Все это Лукашенко прекрасно понимает и в силу возможностей пытается на эти два основных фактора влиять.





Во-первых, напоминаниями Москве о себе и своей значимости как союзника, как было на прошлой неделе с намеком про аренду российских военные объекты.





Во-вторых, мерами по подавлению роста протестной мобилизации на корню – провокация в Гродно, возможное вытекающее отсюда липовое «дело» и, по всей видимости, грядущее снятие с выборов жены Тихановского.





Проблема для Лукашенко в том, что «на корню» уже не получится: президентская администрация и спецслужбы «проспали» популярность Тихановского.



