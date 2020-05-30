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Серьезной «перезагрузки» состава Совмина не планируется

Следующим премьер-министром Беларуси однозначно будет либо опытный экономист, либо хорошо опробованный политик.

Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил директор общественного объединения «Центр изучения внешней политики и безопасности» Денис Буконкин, комментируя заявление Александра Лукашенко о смене правительства до проведения президентских выборов, пишет politring.com

«На пост премьер-министра Беларуси рассматривается несколько вариантов. И Лукашенко еще сам не определился с тем, кто это будет. Ясно одно: в условиях проседания ряда треков это будет экономист либо уже хорошо опробованный политик», - пояснил он.


В то же время Буконкин уверен, что серьезной «перезагрузки» состава Совмина не планируется.
«Совмин не проработал и двух лет, сменятся только некоторые министры, возможно, вице- премьер. Однако остальные либо демонстрируют достаточно высокий уровень доверия со стороны Лукашенко, либо не проработали достаточно долго на текущем месте, чтобы сделать вывод об их профнепригодности», - добавил эксперт.
Директор «Центра изучения внешней политики и безопасности» убежден, что приоритетными направлениями в работе нового Совмина станет решение экономических проблем, которые усугубились эпидемией коронавируса.
«Урегулирование отношений с Россией, диверсификация поставок энергоресурсов, лоббирование интересов в ЕАЭС и другие вопросы - это все так или иначе об экономике», - подытожил он.

Напомним, что на совещании 25 мая Александр Лукашенко заявил, что намерен перед президентскими выборами (9 августа) сменить правительство.

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