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Бабарико: возможность честных выборов под угрозой

Потенциальный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико заявил о многочисленных нарушениях на нынешнем этапе избирательной кампании и о том, что в связи с этим возможность проведения честных выборов находится под угрозой.



В своей прямой трансляции он пообещал правовую и финансовую поддержку пострадавшим членам инициативной группы. Бабарико признался, что не ожидал «столь циничных» провокаций уже на ранней стадии избирательной кампании. Он добавил, что официальное обращение о нарушениях будет подано в Центральную избирательную комиссию в понедельник.

Отвечая на вопрос о задержании Сергея Тихановского, Бабарико сказал, что, если судить по опубликованным материалам, произошедшее выглядит провокацией, соответственно, задержание -- незаконным.

Отреагировал Виктор Бабарико и  на фразу Александра Лукашенко о том, что женщина в Беларуси не может быть президентом. «Профессиональная оценка не зависит от пола. Если кто-то говорит, что женщина не может быть президентом страны, это возмутительная дискриминация, которая требует реакции», -- сказал Виктор Бабарико.

По его мнению, оскорбления других людей вызваны страхом, плохим воспитанием или низким уровнем социальной ответственности.
выборы-2020, Бабарико, Лукашенко
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