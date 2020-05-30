Бабарико: возможность честных выборов под угрозой









В своей прямой трансляции он пообещал правовую и финансовую поддержку пострадавшим членам инициативной группы. Бабарико признался, что не ожидал «столь циничных» провокаций уже на ранней стадии избирательной кампании. Он добавил, что официальное обращение о нарушениях будет подано в Центральную избирательную комиссию в понедельник.





Отвечая на вопрос о задержании Сергея Тихановского, Бабарико сказал, что, если судить по опубликованным материалам, произошедшее выглядит провокацией, соответственно, задержание -- незаконным.





Отреагировал Виктор Бабарико и на фразу Александра Лукашенко о том, что женщина в Беларуси не может быть президентом. «Профессиональная оценка не зависит от пола. Если кто-то говорит, что женщина не может быть президентом страны, это возмутительная дискриминация, которая требует реакции», -- сказал Виктор Бабарико.





По его мнению, оскорбления других людей вызваны страхом, плохим воспитанием или низким уровнем социальной ответственности.