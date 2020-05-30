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Александр Федута: Одна Гоморра!

Первая неделя сбора подписей за право баллотироваться в президенты завершилась. Кое-что уже можно сказать.

Александр Федута: Одна Гоморра!
Во время сбора подписей. Фото — Василий Молчанов/«Белсат»
Претендент Александр Лукашенко заявил, что уже собрал необходимые подписи. Кто бы сомневался, пишет belsat.eu В смысле – кто бы сомневался, что он заявит именно так, причем сразу на четвертый день кампании. Даже если ошибся там на полтора десятка подписей – так что из этого? Наверстает ведь упущенное со всей своей ордой. Он же у нас даже даром предвидения обладает – как в случае с падением на землю несчастного «мальчика» в милицейской форме, «чьего-нибудь сына», прямо во время пикета кого-то там «шелудивого» – о чем и заявил за четыре часа до события. И еще пусть все – включая «чьего-нибудь сына» – скажут спасибо, что он предвидел только это! А если бы предвидел того же мальчика в милицейской форме, только распятого? Мы же не в Донбассе каком-нибудь живем, у нас любой бред поседевшего мерина реализоваться может. Земля такая. Народ такой.

Претендент Виктор Бабарико собрал более половины необходимого, и останавливаться не собирается. У него тоже видение было: ему предложили согласиться на пост премьера. Правда, претендент Лукашенко тут же обиделся и заявил (кажется, на третий день после видения претендента Бабарико?), что никому ничего не предлагал. Ну, собственно говоря, его в этом и не подозревали. Так что с чего Лукашенко вдруг начал оправдываться – в глазах тех, кому, вероятно, обещано все-таки что-то было, – просто непонятно. Может быть, чтобы зарезервировать за собой подобное право? Но это зависит уже не от него, а от Лидии Ермошиной, которая, в точности по сценарию фильма «Формула любви», приходит на свидание с кузнецом – причем с кузнецом в погонах. 



А кому она ответит на чувство, мы, будем считать, не догадываемся. Во всяком случае, претендент Бабарико уже заявил, что доверяет ей полностью.

Претендент Валерий Цепкало окончательно материализовался в виде пикетов возле крупных торговых центров. Там же он заявил о необходимости оставить в прошлом козочек, коровок – как ранее упоминал свинок и курочек-несушек. Чувствуется, что в ближайшем будущем Цепкало станет видным специалистом по сельскому хозяйству, и он сам – или его клон – будет сопровождать очередные аграрные кампании в нашей стране уже с совершенным знанием дела. Примерно на таком же уровне компетентности, как претендент Лукашенко говорит о космосе или высоких технологиях.

Претендентка Светлана Тихановская окончательно доказала белорусам, что муж и жена – одна сатана, причем, как говорит молодежь, «аццкий сатана». Ее призрак скромно витает над пикетами, осеняя своими крылами Сергея Тихановского, человека, гражданина и блогера. При этом сам Сергей Тихановский вполне может сойти за переходящий кубок какого-нибудь Стэнли, отбиваемый то сборной поклонников, то сборной спецслужб.


Претендент Андрей Дмитриев, возможно, собирает подписи.

Претендентка Наталья Кисель, по словам начальника ее штаба, собирает подписи.

Претендент Сергей Черечень кое-где был заметен.

Экс-участники оппозиционного праймериз… Пожалеем их, хорошо?

Десантирование инициативных групп продлится еще некоторое время. Как невидимые пикеты в поддержку Александра Лукашенко, так и расплодившиеся столики в поддержку Виктора Бабарико, материализовавшийся Валерий Цепкало и пребывающая в тени супруга Светлана Тихановская будут радовать журналистов, давая им возможность рассуждать о том, кто и как ведет свою кампанию. И только телевизионный клуб редакторов продолжит исполнение дуэта все из той же «Формулы любви»:

Уно белла маре, кредере кантаре…


Кто помнит текст – подпеваем, ребята, подпеваем! И подписи ставим, у кого паспорт с собой! За это у нас даже после выборов не посадят!
Александр Федута
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