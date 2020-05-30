Лукашенко: “Если мы переболели, нам не стоит бояться второй волны”

К осени, когда прогнозируется вторая волна коронавируса, многие в Беларуси перенесут эту инфекцию и выработают к ней иммунитет. Ведь 90% заболевших переносят это заболевание бессимптомно, отметил он.





“Если мы переболели, нам не стоит бояться второй волны. Но, тем не менее, мы готовимся ко всему. Сейчас тратим немалые деньги. Банк реконструкции, или Всемирный банк, нам уже выделил $90 млн. Мы их направим на здравоохранение, чтобы еще выше подтянуть систему и лечить людей. Но все только благодаря тому, что мы с вами последние годы вкладывали немалые деньги в систему здравоохранения и подготовку врачей”, – подчеркнул Александр Лукашенко.









В Беларуси на 29 мая зарегистрированы 40 тыс. 764 человека с положительным тестом на COVID-19. Беларусь вошла в пятерку стран Европы с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения COVID-19 за последние две недели, о чем 28 мая заявил директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, пишет belprauda.org



