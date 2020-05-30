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Лукашенко засветил своего спарринг-партнера на выборах?

Выступление Александра Лукашенко на Минском тракторном заводе в первую очередь привлекло внимание наездом на Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Сергея Тихановского.

Лукашенко засветил своего спарринг-партнера на выборах?
Фото БелТА
Выступление Александра Лукашенко на Минском тракторном заводе в первую очередь привлекло внимание наездом на Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Сергея Тихановского, пишет udf.by Но интереснее не кого предсказуемо поругал президент, а кого неожиданно похвалил.

На фоне обзывательств типа «шелудивый» в адрес основных действующих лиц кампании глава государства вдруг одобрительно «похлопал по плечу» претенденток в президенты.

«Они тихо, спокойно собирают эти подписи. Недавно поинтересовался — эти женщины собрали больше подписей, чем все мужики, которые в интернете пиарятся», - сказал Александр Лукашенко.

Из 14 инициативных групп четыре зарегистрированы на женщин: Анну Канопацкую, Наталью Кисель, Ольгу Ковалькову и Светлану Тихановскую.

Но двух последних можем смело вычеркивать. Тихановская – технический кандидат своего мужа, которого Лукашенко охарактеризовал весьма некомплиментарно, а Ковалькова подписи не собирает, а пользуется статусом исключительно в целях ведения информационной кампании.

Учитывая множественное число «они» в фразе президента, выходит, что речь идет о Канопацкой и Кисель.

Экс-депутат палаты представителей утверждает, что «мы очень активно начали сбор подписей». Тем временем Еврорадио выяснило, что Пуховичский комбинат хлебопродуктов, 44% акций которого принадлежит Анатолию Трухановичу, отцу Анны Канопацкой, попал в список предприятий, долги которого перед бюджетом будут реструктурированы по указу Александра Лукашенко №166 от 14 мая 2020 года.

Грубо говоря, семье претендентки «простили» очень солидную сумму. Долги комбината перед бюджетом составляют 19,8 миллиона рублей.

Еще более странная история с индивидуальным предпринимателем Натальей Кисель. Её имя еще в начале мая было совершенно неизвестно в национальных масштабах. А теперь руководитель инициативной группы претендентки Сергей Штода заявил Белсату, что в поддержку выдвижения Натальи Кисель уже якобы собрано более 37 тысяч подписей.

При этом у предпринимательницы мизерная инициативная группа. И её пикеты днем с огнем не сыскать. Откуда «дровишки»?

От объяснения Штоды отвисает челюсть:

– У нас 146 только официальных членов инициативной группы, но у нас есть неофициальные. Это водители и тому подобное. Вот мне говорят «нельзя», а я спрашиваю: «Ну кто у тебя запрашивает то удостоверение [члена инициативной группы], которое лежит неизвестно где!» Проходит человек, видит, собирают подписи, ему все равно есть у тебя удостоверение или нет.


Де-факто руководитель инициативной группы признал грубейшее нарушение избирательного законодательства: собирать подписи за выдвижение могут только ее члены. За такие вещи Центризбирком сразу должен аннулировать регистрацию группы. Но вместо санкций почему-то «прилетает» любезность от главы государства.

Так что, если кому-то показалось, что после схода с дистанции Олега Гайдукевича нынешний президент остался без гарантированного спарринг-партнера, то это не так. Другое дело, что Александр Лукашенко своим пассажем «засветил» потенциальных кандидаток на эту роль.
Михаил Брошин
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