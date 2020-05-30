Виктор Бабарико иронично ответил на "наезд" Лукашенко









В частности, Лукашенко заявил, что тому «впору подумать, где он будет работать после выборов».





Бабарико ответил.





«Пока я ищу работу до 9 августа:). Не возьмут 9-го, может появится 23-е. А если и тогда не возьмут, тогда буду думать:)», – написал он в ходе общения с пользователями социальной сети «Фейсбук».





Экс-банкир намекает на теоретический второй тур, который должен будет состояться не позднее, чем через две недели после первого (ст. 80 Избирательного кодекса).







