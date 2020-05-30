



Светлана Тихановская заявляет, что в отношении Сергея Тихановского была совершена "грязная провокация". Она обращает внимание, что пикет носил законный и мирный характер. Задержание руководителя своей инициативной группы Светлана расценивает как нарушение своих конституционных прав и давление на политика, выдвинутого в президенты Беларуси. Она собирается оспаривать задержание Сергея Тихановского в Центризбиркоме и в МВД.









Сергей Тихановский был задержан 29 мая, когда проводил в Гродно встречу с избирателями и сбор подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Сначала к Тихановскому стали цепляться две женщины. Он разговаривал с ними, а потом перестал реагировать на их вопросы.





Тогда женщины (одна из них не смогла сказать, какой ютуб-канал ведёт Тихановский) позвали милиционеров. Те принялись хватать видеоблогера за руки. Сторонники Тихановского стали защищать его. Один из милиционеров оказался на земле, после этого нескольких участников пикета задержал ОМОН.





Всё это происходило в прямом эфире. Вот как это было:





Светлане Тихановской 38 лет. Она переводчица, но сейчас временно не работает — занимается домашним хозяйством. В президенты она выдвинулась, когда Центризбирком отказал в регистрации инициативной группы её мужа. В тот момент Сергей Тихановский отбывал административный арест за участие в акциях против "углубления интеграции" с Россией, прошедших в декабре 2019 года.





На вопрос председателя ЦИК Лидии Ермошиной о том, всерьёз ли Светлана Тихановская собирается бороться за президентское кресло, она ответила: "Мечтала об этом всю жизнь". Для того чтобы подписаться за выдвижение Тихановской кандидатами в президенты, в Минске, Гомеле, Барановичах и других городах люди по несколько часов стояли в очередях.