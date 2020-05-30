Фотофакт: Как Лукашенко в районе Тракторного усердно охраняли
Пятничный фотофакт, сделанный во дворах напротив МТЗ.
|
1 из 3
Как рассказал «Салiдарнасцi» известный предприниматель Виктор Горбачев, такую картину можно было наблюдать 29 мая в первой половине дня, в то время как Минский тракторный завод посещал Александр Лукашенко.
Фото из Facebook Виктора Горбачева
– Утром в районе МТЗ все было обложено. А эти фотографии сделаны конкретно во дворах напротив предприятия, – сказал собеседник.
Отметим, на фото – больше десяти людей в штатском и в милицейской форме. И это только на один дом.
09:06 30/05/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение