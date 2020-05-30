Фотофакт: Как Лукашенко в районе Тракторного усердно охраняли

Как рассказал «Салiдарнасцi» известный предприниматель Виктор Горбачев, такую картину можно было наблюдать 29 мая в первой половине дня, в то время как Минский тракторный завод посещал Александр Лукашенко.





Фото из Facebook Виктора Горбачева





– Утром в районе МТЗ все было обложено. А эти фотографии сделаны конкретно во дворах напротив предприятия, – сказал собеседник.





Отметим, на фото – больше десяти людей в штатском и в милицейской форме. И это только на один дом.



