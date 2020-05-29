У властей сдали нервы: в Гродно задержали Тихановского и его соратников
В Гродно во время пикета по сбору подписей задержан блогер Тихановский и 10 других участников.
Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY
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По сообщению корреспондента "Белорусского партизана", задержанных увезли в УВД Гродненского облисполкома. Вместе с блогером задержали координатора гродненского штаба Дмитрия Фурманова, двух водителей команды, а также местных жителей.
Встреча в Гродно проходила на Советской площади, где собралось несколько сотен человек.
Гродненцы стояли в очереди, чтобы отдать подписи за Светлану Тихановскую. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY
Около 20 часов произошла провокация: Тихановский шел среди людей, когда его за рукав стала хватать женщина с криками: «Сергей, подождите». Ее смогли оттеснить сторонники Тихановского. Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки. Люди стали советовать «Сергей, уходи», но Тихановский спокойно отвечал, что ничего не нарушает.
Тут же на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера. Интересно, что бусик с омоновцами был на минских номерах.
Произошедшее попало на видео:
Задержанных отвели в микроавтобус. Сторонники гомельского блогера пытались не дать автобусу с ним уехать, в толкотне даже выломали дверцу, но милиции удалось увезти задержанного.
К зданию УВД, куда увезли задержанных, стянулось несколько десятков человек с требованием освободить Тихановсого. Милиция потребовала покинуть территорию возле управления, на что присутствующие скандировали "Нет!" и "Выпускай!". По нашей информации, все задержанные в Гродно, в Минск никого не повезли.
Гродненский политический активист Николай Соляник призвал всех разойтись до 22 часов - времени, до которого разрешен сбор подписей. В противном случае инициативную группу Светланы Тихановской могут лишить регистрации.
Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY
В 22 часа люди разошлись. Николай Соляник призвал людей собраться на выходные и требовать освобождения Сергея Тихановского.
Сегодня Лукашенко намекнул на возможное задержание Сергея Тихановского. Глава государства раскритиковал блогера, назвал его «шелудивым».
«Рискованные люди, я бы на их месте с милицией аккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже тяжело приходится, сдерживая их», – заявил Лукашенко во время посещения завода МТЗ.
"Белорусский партизан"
20:48 29/05/2020
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