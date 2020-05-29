По сообщению корреспондента "Белорусского партизана", задержанных увезли в УВД Гродненского облисполкома. Вместе с блогером задержали координатора гродненского штаба Дмитрия Фурманова, двух водителей команды, а также местных жителей.





Встреча в Гродно проходила на Советской площади, где собралось несколько сотен человек.









Гродненцы стояли в очереди, чтобы отдать подписи за Светлану Тихановскую. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY





Около 20 часов произошла провокация: Тихановский шел среди людей, когда его за рукав стала хватать женщина с криками: «Сергей, подождите». Ее смогли оттеснить сторонники Тихановского. Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки. Люди стали советовать «Сергей, уходи», но Тихановский спокойно отвечал, что ничего не нарушает.





Тут же на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера. Интересно, что бусик с омоновцами был на минских номерах.



