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Блогер заявил, что других гражданств у него никогда не было

Тихановский опроверг слова Лукашенко

Фото Игорь Мелешко

— ...Мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее…  — заявил Александр Лукашенко на встрече с рабочими МТЗ в пятницу.

Сергей Тихановский в интервью газете Наша Ніва заявил, что у него одно гражданство, других никогда не было.

— Относительно денег — у меня бизнес с 2005 года, у меня есть деньги, — добавил автор канала «Страна для жизни».
gazetaby.com
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