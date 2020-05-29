Блогер заявил, что других гражданств у него никогда не было
Тихановский опроверг слова Лукашенко
Фото Игорь Мелешко
— ...Мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее… — заявил Александр Лукашенко на встрече с рабочими МТЗ в пятницу.
Сергей Тихановский в интервью газете Наша Ніва заявил, что у него одно гражданство, других никогда не было.
— Относительно денег — у меня бизнес с 2005 года, у меня есть деньги, — добавил автор канала «Страна для жизни».
19:59 29/05/2020
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