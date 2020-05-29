Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.





«Никогда не разделяла Ваши ценности и не поддерживала Вашу идеологию.Но хорошо понимала, что и зачем Вы делаете. И вот уже один из немногих реальных политиков показывает всем, как надо правильно и вовремя уходить. Чётко, ясно и понятно. Как мужчина: принял решение, сделал - и не ищи оправданий. За что, собственно, и спасибо. А ещё уходить, красиво затроллив напоследок диктатуру, которая без Ваших 30 тысяч подписей заветной сотни со всем своим ресурсом не набирает. За это - спасибо второй раз. Ну и третье спасибо - за подтверждение того, что с менее чем семипроцентным рейтингом должностного лица, за которого Вы призываете голосовать народ, анонсированный мной ещё в январе всебелорусский трагифарс "Кровавый тиран-2020" просматривается всё отчётливей», - написала Канопацкая.





Напомним, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич заявил о решении снять свою кандидатуру с выборов.



