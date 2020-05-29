Как уже сообщалось, во время посещения Минского тракторного завода один из работников завода поинтересовался у Лукашенко, правда ли, что одному из альтернативных участников избирательной кампании еще до ее начала предлагалась должность премьер-министра



"Я понимаю, что это банкир (Виктор Бабарико - прим. БП) где-то сделал, - видел в интернете заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов.

И вообще со школы и вас, и меня учили: не ври. В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром".



"Возможно, этому человеку предлагали должность премьер-министра в другой стране. Но я так прикинул, думаю: в одной (Россия - прим. БП) недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется. В Украине Владимир Зеленский недавно поменял премьер-министра. Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман", - заявил Лукашенко.

С учетом, что во время визитов Лукашенко на "фабрики-заводы" и прочие колхозы, рядовые граждане задают ему заранее подготовленные и одобренные вопросы, это означает, что Лукашенко сам хотел услышать такой вопрос и затронуть именно эту тему.





Но Бабарико был не единственным, о ком сегодня говорил "с общественностью" Лукашенко. Российское издание Коммерсант опубликовало большую статью на тему президентских выборов в Беларуси, посвятив часть материала популярности блогера Тихановского.





“Это вроде независимая газета в России. Но мы знаем, кто ее финансирует… Якобы интервью берет у одного шелудивого (имеется ввиду блогер Сергей Тихановский, которого власти побоялись зарегистрировать в качестве потенциального кандидата в президенты - прим. БП) иначе на назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее… Мы все это знаем. Да я уже смотрю, мне дают информацию, уже наши люди увидели", - отметил Лукашенко.





"Смотрю на эту статью . И уже уши торчат у этого человека. Он даже не кандидат в президенты, за жену там радеет. Понимает же, что за жену никто не проголосует в Беларуси. Вот я часто говорю: Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова. - Прим. БЕЛТА), за тебя тоже не проголосовали бы, хотя ты прожженный уже, готовый Президент. У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции Президент обладает сильной властью, - сказал Александр Лукашенко. - У нас Президент - не Литва. Там Президент, была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас - нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден".





"Вот "Коммерсант" разразился статьей. Поторопились, правда. Показали, откуда уши торчат. Даже целые рога. Поторопились поддержать. Естественно, накат на Лукашенко с уклоном на пандемию (не так лечим)", - добавил Лукашенко.









Но и на этом Лукашенко не остановился - еще он пообещал опубликовать компромат на своего бывшего помощника, рискнувшего "податься в президенты" Валерия Цепкало

Отвечая на вопрос о своих возможных симпатиях к потенциальным кандидатам на выборах, Лукашенко отметил, что в целом он якобы мало знает людей, которые выдвинулись.

"За исключением своего бывшего помощника. Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его президент уволил. Но это вы у него спросите - почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо - скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом", - сказал Лукашенко.





Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа