Пугает - значит сам боится? Лукашенко угрожает Бабарико

Виктор Бабарико





"Я понимаю, что это банкир (Виктор Бабарико - прим. БП) где-то сделал, - видел в интернете заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов.





И вообще со школы и вас, и меня учили: не ври. В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром".



"Поэтому я никак не мог предлагать и не предлагал никому на сегодняшний день эту должность. В ближайшее время вы увидите. Я назначу исполняющего обязанности в этом правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим", - заявил Лукашенко.

"Возможно, этому человеку предлагали должность премьер-министра в другой стране. Но я так прикинул, думаю: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется. В Украине Владимир Зеленский недавно вообще поменял премьер-министра. Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман", - заявил Лукашенко.





С учетом, что во время визитов Лукашенко на "фабрики-заводы" и прочие колхозы, рядовые граждане задают ему заранее подготовленные и одобренные вопросы, это означает, что Лукашенко сам хотел затронуть именно эту тему.









25 мая экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико рассказал, что один из претендентов на пост президента Беларуси предлагал ему пост премьер-министра в обмен на снятие его кандидатуры. Однако он не называл имени.