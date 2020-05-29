Как известно, выборы назначены на 9 августа. Сейчас идет сбор подписей за выдвижение кандидатом в президенты.





В беседе с nn.by Алексиевич признается, что пока не следит внимательно за президентской кампанией:





"Но могу сказать, что Виктор Бабарико мне очень нравится. Это интересно. Мне кажется, что у Бабарико есть шанс, если только Лукашенко что-то не придумает".





Светлана Алексиевич знакома с Виктором Бабарико и они "делали вместе книжку". Ей кажется, что он еще "в раздумьях" и "до конца не продумал свой план", так как выдвижение "для него самого... было неожиданностью".





В любом случае его уход в политику является мужественным поступком, считает нобелевская лауреатка.





"Это очень сильная личность, — продолжает писательница. — Я представляю себе такую власть [Беларуси] будущего: президент — Виктор Бабарико, премьер — Кирилл Рудый. Мы бы тогда жили в совершенно другой стране".





Бабарико 56 лет, он бывший руководитель "Белгазпромбанка". Всего за несколько дней в поддержку выдвижения его кандидатуры на президентских выборах уже подписались более 65 тысяч человек.





Кириллу Рудому 42 года. Он несколько лет был помощником Лукашенко по экономическим вопросам, известен как сторонник либеральных реформ в экономике. Работал белорусским послом в КНР. В этом году Рудый ушел из госслужбы в коммерческий проект.