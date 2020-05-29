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Додон прокинул с парадом Лукашенко. Но приедет к Путину

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что намерен в случае поступления принять приглашение своего российского коллеги Владимира Путина принять участие в Параде Победы 24 июня; приглашение на парад 9 мая, который был отменен, он получал.


"Повторное приглашение я пока не получал, я попросил проверить. Если будет приглашение, я его приму и поеду в Москву на Парад Победы", - заявил Додон в пятницу в ходе еженедельного выпуска "Президент отвечает", который он провел в прямом эфире в социальных сетях.

На вопросы журналистов об обязательном карантине после возвращения в страну, он напомнил, что это положение было отменено для тех, кто выезжает за рубеж в служебных целях и по возвращении не имеет симптомов заболевания коронавирусом.

"Что касается финансирования этой поездки, как правило, Россия финансирует участие в таких мероприятиях. Решение о проведении Парада Победы - это правильное решение. В нынешнем году мы отмечаем 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Мы должны помнить и уважать свою историю, кто не помнит своего прошлого - тот не имеет будущего", - цитирует Додона Интерфакс.

Общаясь 4 мая по видеосвязи с Игорем Додоном, позвал его лично. Но позже в канцелярии президента Молдовы сообщимли, что в связи с эпидситуацией в стране тот не сможет приехать в Минск 9 мая.

А 5 мая Лукашенко пригласил всех руководителей государств приехать в Минск на парад.

«Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск. Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика — живой памятник войне», — говорил тогда Лукашенко. 

Но все это предложение проигнорировали, ссылаясь на пандемию коронавируса.
"Белорусский партизан"
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