Российский депутат: Лукашенко готовится к войне с Россией

Эта "сенсационная" новость выяснилась практически случайно. Узнав о вероломных планах белорусского руководителя, Федоров не побежал ни в Кремль, ни в ФСБ, а тихонечко молчал, пока одно региональное медиа не попросило думца прокомментировать поставки американской нефти в Беларусь.









– Это чисто политическое решение, – заявил депутат «Первому севастопольскому». – Это просто означает, что Лукашенко накануне своих выборов принял решение воевать с Россией. Очевидно, что он, как Янукович, обо всем договорился с американцами, это было их условие. Только США могут ему обеспечить выборы в ближайшие несколько месяцев. На них он и сделал ставку.





Обострившуюся в последнее время информационную войну между Беларусью и Россией, Федоров объясняет подготовкой к настоящим боевым действиям. По его мнению, конфликты в медийном пространстве обеспечивают «полный переход Беларуси под НАТО, размещение там войск НАТО и в дальнейшем использование белорусов как пушечного мяса в войне с Россией».





На этом разоблачения не закончились. Федоров сообщил, что парад 9 мая был нужен Александру Лукашенко, чтобы отвлечь внимание народа от своих переговоров с США. Поскольку нельзя просто так взять и поднять белорусов на войну с Россией, их пришлось обмануть. Частью этого обмана и стал парад, утверждает депутат. Правда, каким боком проведение этого мероприятия поможет вдохновить белорусов на начало боевых действий против россиян, оратор не пояснил.





Похоже, от этого сценария подофигели даже соратники Федорова по имперскому лагерю. Во всяком случае, сайты соответствующего направления, обычно радостно тиражирующие антибелорусские выпады, на этот раз в большинстве своем перепосты делать не стали. И это само по себе свидетельствует о степени адекватности депутатской версии о намерении Лукашенко развязать войну с Россией.





Зато у Федорова есть план спасения отечества. Для этого нужно по суду отменить Беловежские соглашения. После этого автоматически (вероятно, от слова «автомат [Калашникова]») восстановится единая государственность, а тогда уже, естественно, никакой войны не будет.





После ознакомления с откровениями Федорова, остается только один вопрос: кто этот гигант мысли?









Фото Юрия Мартьянова, Коммерсантъ





Политическая биография Федорова изобилует резкими поворотами. Он утверждает, что в 1993 году «участвовал в восстании против Ельцина». А когда путч имени Руцкого-Хасбулатова провалился, Федоров спокойно избрался в Госдуму… от Российского движения демократических реформ, которое возглавляли видные сторонники первого президента РФ Гавриил Попов и Анатолий Собчак!





За пару лет народный избранник успел сменить не одну депутатскую группу. А в 1996-м вошел в Политический консультативный совет при президенте РФ – том самом, которого якобы пытался свергнуть!





Постепенно Федоров вошел в правящую обойму. Вершиной его карьеры стал пост заместителя министра по атомной энергии.





Но в правительственных структурах Федоров не задержался. Вступив в «Единую Россию», он переместился в Госдуму, где, наконец, осел – непрерывный депутатский стаж составляет 16 лет.





Федоров считает, что в настоящее время Россия является колонией США: в интересах Америки действуют протестующие дальнобойщики, Центробанк и даже Госдума, членом которой он является. Депутат известен заявлением, что песню «Перемен!» для Виктора Цоя написали специально в Голливуде – чтобы развалить СССР.









С 2011 года Федоров является координатором незарегистрированной организации «Национально-освободительное движение», которая ставит целью «восстановление суверенитета России» и называет своим лидером Владимира Путина. Члены воевали в так называемых ДНР и ЛНР на стороне боевиков, известны нападениями на тех, чьи взгляды им не нравятся, включая писательницу Людмилу Улицкую – её облили зеленкой.





НОД считается экстремальной компанией даже по меркам известных российских пропагандистов. Пару лет назад Дмитрий Киселёв назвал представителей движения «малахольными», «ряжеными» и «бродячим цирком».





При этом «Единая Россия» де-факто поощряет деятельность Федорова, поскольку он постоянно проходит через партию в Думу.





Интересно, российская «партия власти» уже формирует добровольческие батальоны для отражения «белорусской агрессии»? :)