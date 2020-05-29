Судебное заседание состоялось 28 мая.





По информации Радио Свобода, 27 мая милиционеры задержали Сергея Васильева в центре города с плакатом "Выборы без Лукашенко и Ермошиной". До суда активиста держали в местном отделении милиции.





Сопредседатель создаваемой партии БХД Павел Северинец сообщил на своей странице в Фейсбуке о том, что Васильев второй раз за неделю вышел к райисполкому с плакатом "Выборы без Лукашенко!"





"Первый раз его продержали сутки в милиции и выпустили, но он снова вышел с плакатом. Второй раз забирали с наручниками".





Активист Сергей Васильев работал в Миорском отделе культуры, откуда его уволили за участие в Дне Воли 25 марта в Минске. Уже несколько лет Сергей Васильев пытается устроиться по специальности, однако безуспешно.