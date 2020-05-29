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Властям Миор не понравился плакат "Выборы без Лукашенко и Ермошиной"

Активиста Белорусской Христианской Демократии из Миор Сергея Васильева суд Миорского района постановил оштрафовать за участие в несанкционированном массовом мероприятии на сумму 135 рублей.

Судебное заседание состоялось 28 мая.

По информации Радио Свобода, 27 мая милиционеры задержали Сергея Васильева в центре города с плакатом "Выборы без Лукашенко и Ермошиной". До суда активиста держали в местном отделении милиции.

Сопредседатель создаваемой партии БХД Павел Северинец сообщил на своей странице в Фейсбуке о том, что Васильев второй раз за неделю вышел к райисполкому с плакатом "Выборы без Лукашенко!"

"Первый раз его продержали сутки в милиции и выпустили, но он снова вышел с плакатом. Второй раз забирали с наручниками".

Активист Сергей Васильев работал в Миорском отделе культуры, откуда его уволили за участие в Дне Воли 25 марта в Минске. Уже несколько лет Сергей Васильев пытается устроиться по специальности, однако безуспешно.
Источник: spring96.org
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