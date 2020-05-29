«Если он подавит всех жестко опять, то даже и партизанской войной займутся» — так российский «Коммерсантъ» озаглавил интервью с блогером Сергеем Тихановским, в котором тот рассказал «о планах борьбы с белорусским президентом».





Тихановского издание называет «главным критиком президента Лукашенко».





— Для меня очень важно, чтобы вы написали, что россияне — наши друзья, наши братья, родственники. Очень много родственников в Брянской, Московской областях. Часть из них — это белорусы, которые уехали и живут там.





Мы не против России, мы просто против нашего диктатора и делаем все, чтобы он ушел. И у нас были честные выборы в стране.





Это самое главное для меня и всех белорусов, которые нас поддерживают. И у нас нет никаких тут бандеровцев, националистов, ни одного человека. Этот тоже момент как-то учтите, — попросил Тихановский автора интервью.





В другой статье о выборах в Беларуси «Коммерсантъ» пишет о том, как рутинный сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты Беларуси «трансформировался в яркую и громкую политическую кампанию, каких в стране давно не было»:





— Просматриваются технологии, применявшиеся во время «бархатной революции» в Армении в 2018 году и во время украинских президентских выборов 2019 года. Хотя мало кто сомневается, что господин Лукашенко будет переизбран на новый срок, эта избирательная кампания может значительно ослабить его власть, всегда выглядевшую непоколебимым монолитом.





«Московский комсомолец» прогнозирует, что «главным соперником на грядущих выборах для Лукашенко станет COVID-19». Издание приводит свежую статистику и напоминает, что Беларусь заняла десятое место в списке стран по распространению коронавируса на миллион населения.





Руководитель Беларуси «скорее занят подготовкой к президентским выборам, которые пройдут 9 августа», подчеркивает автор публикации.





В комментарии «МК» политолог Дмитрий Болкунец, уроженец Беларуси, рассказал о последствиях непродуманных действий властей в условиях пандемии:





— Все это серьезно подорвало репутацию Лукашенко. Люди на улицах выстраиваются в очереди, чтобы отдать свою подпись за любого альтернативного кандидата. Все это очень беспокоит белорусские власти, которые будут принимать усилия, чтобы спасти ситуации от катастрофы в день выборов 9 августа. Эта ситуация напоминает то, что было в 1994 году, когда недоверие к Вячеславу Кебичу выросло до таких масштабов, что на выборах победил Лукашенко.





У президента Беларуси нет времени на предвыборную гонку, Лукашенко отошел от предвыборной кампании, «потому что не до этого было», утвержадает агентство EADaily. И цитирует его недавние слова:





— Признаюсь честно, что, несмотря на то, что я в общем контролирую ситуацию в стране (мне докладывают и о том, как идет этот политический предвыборный процесс), но как-то отошел я от предвыборной кампании, потому что не до этого было. Вы все видели, что была масса проблем, которые мы должны были решать. Их будет немало. И трудно будет мне включиться в этот предвыборный процесс. Хотя я думаю о том, что любая наша работа это и есть предвыборный процесс.





Телеграм-канал Русский Демиург объясняет, «почему Лукашенко забоится отправлять Румаса в отставку»:





— Как только Лукашенко отправит Румаса в отставку, тот тут же войдет в команду Бабарико и исход выборов будет предрешен — даже Ермошина не сможет столько нарисовать. Поэтому у Румаса очень сильные позиции. А у Лукашенко позиции с каждым днем все слабее, слабее и слабее.







