Румас – всё? Яркие примеры, как Лукашенко динамит предложения премьер-министра
По всей видимости, руководитель страны переживает кризис недоверия к Сергею Румасу. Или, по крайней мере, он очень близок к этому.
На текущей неделе Александр Лукашенко несколько удивил своим заявлением о намерении еще до президентских выборов сформировать новый состав правительства: «Чтобы люди видели, с кем мы будем работать».
Правда, при этом, руководитель страны сделал оговорку:
«Я уверен, что подавляющее большинство ныне действующих членов правительства останутся на своих должностях».
Но эти слова стали поводом для рассуждений о том, что Лукашенко готовит отставку Сергея Румаса. Эксперты уже даже стали прогнозировать, кто может занять пост премьер-министра.
Версию о возможной отставке Румаса подкрепляет и история довольно непростых его отношений с руководителем страны.
UDF.BY обратил внимание, что за последние месяцы Лукашенко неоднократно заворачивал предложения премьера, давая понять о своем сильном недовольстве его работой. Вот несколько ярких примеров.
Фото: pressball.by
Дорожный налог
Румас предложил отвязать дорожный налог от техосмотра почти два года назад. Идея выглядела более чем очевидной: с введением пошлины автолюбители массово перестали проходить техосмотр. Но Лукашенко подписывать предложенный законопроект отказался.
В конце прошлого года правительство доработало предложение: чиновники намекали, что новые правила вступят с нового года. И опять раздраженное молчание со стороны Лукашенко.
Планы о росте экономики
Осенью прошлого года в традиционном проекте социально-экономического развития на следующий год Румас с подчиненными спрогнозировал, что рост экономики в 2020-м составит 2,5%. Части экспертов и эта цифра показалась завышенной, но Лукашенко не ободрил и ее.
«Глава государства посчитал планы правительства недостаточно напряженными по 2020 году, и пакет документов отправлен на доработку», — развел руки Румас после совещания у Лукашенко.
Помучившись еще вокруг проекта прогноза (без которого, положа руку на сердце, вполне можно было бы обойтись), правительство заявило, что рост ВВП составит 2,8%. Уже сегодня ясно, что по итогам года этого не случится.
Этот спор вокруг малозначащей цифры наглядно показал, с каким неудовольствием Лукашенко принимает предложения Румаса.
Поддержка в связи с коронавирусом
Когда коронавирус добрался до Беларуси, бизнес стал бить тревогу и просить власти о помощи. И в правительстве стали реагировать, анонсируя поддержку. Но Лукашенко с предложениями Румаса и подчиненных не согласился: деньги приказал направлять губернаторам, которые сами будут решать, кому их дать.
Второй пакет мер поддержки экономики Лукашенко отправил на доработку. Несколько недель назад Румас сообщил, что работа почти закончена. С тех пор – тишина. А ведь многие ждут документов. Например, турфирмы, которым пообещали отсрочку по возврату денег за путевки до 31 декабря.
Но Лукашенко предложения правительства принял без восторга и держит паузу.
Работа министерства торговли
В апреле в отношениях Лукашенко и Румаса дошло, можно сказать, до абсурда. Руководитель страны приказал премьер-министру не контролировать работу подчиненного – министра Владимира Колтовича.
«Правительству не стоит вмешиваться в деятельность министерства антимонопольного регулирования и торговли. Пускай министр со своими подчиненными принимает решения», – отрезал Лукашенко.
О доверии руководителя страны к главе правительства, по всей видимости, речи уже не идет.
09:14 29/05/2020
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