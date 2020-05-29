На текущей неделе Александр Лукашенко несколько удивил своим заявлением о намерении еще до президентских выборов сформировать новый состав правительства: «Чтобы люди видели, с кем мы будем работать».





Правда, при этом, руководитель страны сделал оговорку:





«Я уверен, что подавляющее большинство ныне действующих членов правительства останутся на своих должностях».





Но эти слова стали поводом для рассуждений о том, что Лукашенко готовит отставку Сергея Румаса. Эксперты уже даже стали прогнозировать, кто может занять пост премьер-министра.





Версию о возможной отставке Румаса подкрепляет и история довольно непростых его отношений с руководителем страны.





UDF.BY обратил внимание, что за последние месяцы Лукашенко неоднократно заворачивал предложения премьера, давая понять о своем сильном недовольстве его работой. Вот несколько ярких примеров.





Фото: pressball.by





Дорожный налог





Румас предложил отвязать дорожный налог от техосмотра почти два года назад. Идея выглядела более чем очевидной: с введением пошлины автолюбители массово перестали проходить техосмотр. Но Лукашенко подписывать предложенный законопроект отказался.





В конце прошлого года правительство доработало предложение: чиновники намекали, что новые правила вступят с нового года. И опять раздраженное молчание со стороны Лукашенко.





Планы о росте экономики





Осенью прошлого года в традиционном проекте социально-экономического развития на следующий год Румас с подчиненными спрогнозировал, что рост экономики в 2020-м составит 2,5%. Части экспертов и эта цифра показалась завышенной, но Лукашенко не ободрил и ее.





«Глава государства посчитал планы правительства недостаточно напряженными по 2020 году, и пакет документов отправлен на доработку», — развел руки Румас после совещания у Лукашенко.





Помучившись еще вокруг проекта прогноза (без которого, положа руку на сердце, вполне можно было бы обойтись), правительство заявило, что рост ВВП составит 2,8%. Уже сегодня ясно, что по итогам года этого не случится.





Этот спор вокруг малозначащей цифры наглядно показал, с каким неудовольствием Лукашенко принимает предложения Румаса.

Поддержка в связи с коронавирусом





Когда коронавирус добрался до Беларуси, бизнес стал бить тревогу и просить власти о помощи. И в правительстве стали реагировать, анонсируя поддержку. Но Лукашенко с предложениями Румаса и подчиненных не согласился: деньги приказал направлять губернаторам, которые сами будут решать, кому их дать.









Второй пакет мер поддержки экономики Лукашенко отправил на доработку. Несколько недель назад Румас сообщил, что работа почти закончена. С тех пор – тишина. А ведь многие ждут документов. Например, турфирмы, которым пообещали отсрочку по возврату денег за путевки до 31 декабря.





Но Лукашенко предложения правительства принял без восторга и держит паузу.





Работа министерства торговли





В апреле в отношениях Лукашенко и Румаса дошло, можно сказать, до абсурда. Руководитель страны приказал премьер-министру не контролировать работу подчиненного – министра Владимира Колтовича.





«Правительству не стоит вмешиваться в деятельность министерства антимонопольного регулирования и торговли. Пускай министр со своими подчиненными принимает решения», – отрезал Лукашенко.





О доверии руководителя страны к главе правительства, по всей видимости, речи уже не идет.