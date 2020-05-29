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Для поощрения попавших на доску Почета выделят 196 тысяч рублей

Облисполкомам и Мингорисполкому выделят из республиканского бюджета 196 100 рублей для поощрения победителей соревнования за достижение в 2019 году высоких результатов, занесенных на Республиканскую доску Почета.

Фото: Белтелеком


Это предусмотрено постановлением Совмина от 27 мая 2020 года № 317. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Всего в списке победителей соревнования – 62 пункта. Это области, районы, города, предприятия, учреждения образования, здравоохранения, культуры и так далее. Больше всего лауреатов – 19 – в Минске. Далее идут Минская (11) и Витебская области (8).

Предприятия и учреждения, которых в перечне большинство, получат по 2 650 рублей. Области и Минск – по 7 700, районы – по 4 700, город Новополоцк, а также Первомайский и Центральный районы Минска – по 4 100.
Belmir.by
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