Для поощрения попавших на доску Почета выделят 196 тысяч рублей
Облисполкомам и Мингорисполкому выделят из республиканского бюджета 196 100 рублей для поощрения победителей соревнования за достижение в 2019 году высоких результатов, занесенных на Республиканскую доску Почета.
Фото: Белтелеком
Это предусмотрено постановлением Совмина от 27 мая 2020 года № 317. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Всего в списке победителей соревнования – 62 пункта. Это области, районы, города, предприятия, учреждения образования, здравоохранения, культуры и так далее. Больше всего лауреатов – 19 – в Минске. Далее идут Минская (11) и Витебская области (8).
Предприятия и учреждения, которых в перечне большинство, получат по 2 650 рублей. Области и Минск – по 7 700, районы – по 4 700, город Новополоцк, а также Первомайский и Центральный районы Минска – по 4 100.
09:00 29/05/2020
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