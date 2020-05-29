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Жене исчезнувшего 20 лет назад бизнесмена Красовского отказали в возобновлении следствия

Жена исчезнувшего в 1999 году бизнесмена Анатолия Красовского Ирина подала жалобу в Генеральную прокуратуру о пересмотре постановления Следственного комитета о приостановке расследований по фактам исчезновений белорусских политиков 20-летней давности. В жалобе женщина указывала, что СК не принял должных мер после заявления экс-бойца СОБРа Юрия Гаравского. Ей отказали, сообщает DW.


Ответ Генпрокуратуры датируется 14 мая. В нем сказано, что вынесенное следователем Юрием Варавко решение о приостановке расследования было «принято законно и обоснованно», «оснований для его отмены в настоящее время не имеется».

При этом в письме сказано, что копия жалобы Красовской направлена для рассмотрения в Следственный комитет, так как предварительное расследование по указанному уголовному делу не окончено. Письмо подписано начальником управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Беларуси, старшим советником юстиции Константином Беспаленковым .

Ирина Красовская расценивает постановление следователя Варавко как «незаконное, грубо нарушающее требования уголовно-процессуального законодательства, необоснованно затягивающее предварительное расследование и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности».


Напомним, 16 декабря прошлого года экс-боец СОБРа Юрий Гаравский заявил о своем участии в похищении и убийстве экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. В течение месяца после резонансного заявления расследование возобновили. В марте этого года правозащитник Олег Волчек сообщил, что предварительное расследование уголовного дела по факту исчезновения Юрия Захаренко вновь приостановлено.
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