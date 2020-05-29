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Польша назвала возможную дату открытия границ

Польша может открыть границы 15 июня, заявил заместитель министра государственных активов Артур Собонь в интервью польскому радио.

 
Политик не уточнил, коснется ли снятие ограничений всех стран, или только некоторых – войдет ли в их список Беларусь  - не известно.

Окончательное решение примет глава правительства Матеуш Моравецкий после оценки эпидемиологических рисков. Вместе с тем, по мнению замминистра, открытие границ принесет пользу транспортным компаниям, в частности авиакомпании LOT.

Ранее Литва открыла границы со странами Балтии, а с другими государствами, возможно, откроет 15 июня. Правда, белорусов будут пускать туда только после проведения тестов на коронавирус или при наличии COVID-паспорта.
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