Светланы Тихановской, жены видеоблогера Сергея Тихановского. Женщина Ольга из этой очереди в стриме "Радио Свобода" выступила с пламенной речью. Она высказалась о ситуации в стране, об Александре Лукашенко и его перспективах, пишет 28 мая в Гомеле была огромная очередь желающих поставить подпись за выдвижение кандидатом в президенты, жены видеоблогера. Женщина Ольга из этой очереди в стриме "Радио Свобода" выступила с пламенной речью. Она высказалась о ситуации в стране, об Александре Лукашенко и его перспективах, пишет euroradio.fm





Жительница Гомеля: "Самое главное — в этой стране нет свободы слова. А если человек без свободы, то это раб! А если он раб, то так и живёт. Поэтому действительно, белорусы, просыпайтесь!.. Так жить "под плинтусом" уже просто надоело... Молодёжь разъезжается, кто в этой стране останется? Останутся пенсионеры, которых некому будет кормить. Он говорит:"Я вам даю пенсию". Да не он дает пенсию, а молодёжь, которая работает. Если она уедет, что здесь будет делаться?!





Надо что-то менять. И я считаю, что к человеку, который 26 лет [у власти]... кредит доверия давно исчерпан. И он должен просто сказать: "Я устал, я ухожу". Мы ждём этих слов! Александр Григорьевич, пожалуйста!.. Дайте дорогу молодым!









...У нас хороший, трудолюбивый, грамотный народ. Сколько у нас высококвалифицированных кадров! И эти все кадры уезжают, потому что жить в стране, где диктатура, нормальный человек не будет. Только свободная страна со свободными людьми может что-то развивать и поднимать. Рабы никогда никому ничего не сделают.





Он как-то по телевизору сказал, что вот за столько лет не выработали национальную идею. Я хочу сказать: "Александр Григорьевич, вы никогда её не выработаете, с рабами национальную идею не вырабатывают!" Только свободные люди, которые видят цель, куда-то идут... Можно без еды посидеть три дня, но без свободы, без глотка воздуха ты не проживёшь и пяти минут.





Но, слава Богу, народ проснулся, пришёл и хочет что-то менять... Национальная идея — строить страну для жизни: для себя, для своих детей и окружающих. Когда все будут хорошо жить, будут радостными, будут ходить с улыбками на лицах... А так нам приходится доказывать, что мы такие же люди. Ипэшники доказывают, что они не "вшивые блохи", народ доказывает, что он не "народец". Власть отмежевалась. Почему сейчас все смотрят Тихановского? Потому что он пошёл в массы, пошёл в люди и он единственный человек, который спросил: "Народ, а чего же вы хотите?" Хоть спросил. И народ хоть рот смог открыть. Ведь его никто не слышит, власть живёт сама по себе.





...Мы просто как тихие рабы, мы должны работать, наполнять бюджет, а они этот бюджет сами распределяют, куда хотят... Надеемся, что это всё поменяется".