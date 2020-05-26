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Не взлетим, хоть поплаваем? Александр Малашко: «До 9 августа нас ждет игра в демократию»

Бизнесмен – о том, почему в кампании участвуют представители бизнеса.

Не взлетим, хоть поплаваем? Александр Малашко: «До 9 августа нас ждет игра в демократию»
Участие в избирательной кампании экс-банкира Виктора Бабарико и предпринимателя Сергея Черечня создает видимость того, что власти и бизнес идут рука об руку — поделился мнением в программе Примус бизнесмен Александр Малашко.

Сюда же можно отнести и тот факт, что представителей бизнеса пригласили к разработке плана шестой пятилетки. Но так уже было раньше, и не раз, напоминает бизнесмен. Иногда представителям бизнес-союзов даже давали возможность высказаться на злободневные темы, но дальше этого их участие не распространялось.

Не ждет чудес Александр Малашко и в этот раз. По его мнению, ни сложности в экономике, ни кризис в отношениях с Россией не заставят власти пойти на смягчение экономической политики и двинуться в сторону реформ.


— До 9 августа будет игра в демократию. И с бизнесом в том числе. И Бабарико, и Цепкало нужны для этого. Чтобы показать, что бизнес и предпринимательство присоединяются к решению вопросов, — говорит бизнесмен.

По его словам, бизнес давно сформулировал свои просьбы и предложения к властям: «Кто у нас не знает, что стране давно уже нужны структурные реформы?»

Что будет после того, как игра в демократию закончится? Александр Малашко не исключает, что кое-кто из сегодняшних участников кампании в итоге получит кресло в правительстве. Но изменится от этого немногое:

— Получит тот же Цепкало кресло премьера. Но для того, чтобы что-то изменить, нужны ресурсы и полномочия. Назначение получить в нашей стране можно, а вот ресурсы и полномочия…

Бизнесмен считает, что ситуация не изменится до тех пор, пока в стране все решает один человек, пишет udf.by
Александр Малашко
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