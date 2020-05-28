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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Бабарико: 65 тысяч подписей

Сайт экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико сообщает, что за его выдвижение кандидатом в президенты собрано уже 65 тысяч подписей.




Напомним, что для регистрации кандидатом в президенты достаточно 100 тысяч подписей, однако команда Виктора Бабарико поставила себе планку в миллион подписей. Причем подписаться за выдвижение Бабарико кандидатом в президенты можно не только на пикетах, но даже "заказав" члена инициативной группы на дом. 
"Белорусский партизан"
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