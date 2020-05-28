Бабарико: 65 тысяч подписей
Сайт экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико сообщает, что за его выдвижение кандидатом в президенты собрано уже 65 тысяч подписей.
Напомним, что для регистрации кандидатом в президенты достаточно 100 тысяч подписей, однако команда Виктора Бабарико поставила себе планку в миллион подписей. Причем подписаться за выдвижение Бабарико кандидатом в президенты можно не только на пикетах, но даже "заказав" члена инициативной группы на дом.
"Белорусский партизан"
18:45 28/05/2020
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