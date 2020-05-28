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Беларусь будущего? Цепкало заявил, что после выборов собирается остаться в политике

Потенциальный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало в интервью TUT.by заявил, что, независимо от результатов выборов, собирается после них остаться в политике.

Валерий Цепкало / Reuters

"Я думаю, что да, — говорит Цепкало. — Посмотрим на то, как белорусское общество само среагирует на ту программу, которую мы представим. Будет ли оно 
разделять мои взгляды на модернизацию", цитирует euroradio.fm


Также политик хочет убедиться, "есть ли общественный запрос на перемены". "Я не могу подвести тех людей", — заявил Валерий Цепкало.

Он уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли он участвовать в уличных протестах в случае фальсификации выборов. Цепкало негативно относится к уличным протестам, на которых "начинают что-то бить", но допускает право людей на улице мирно высказывать свое мнение.

Валерию Цепкало 55 лет. Он индивидуальный предприниматель, бывший руководитель белорусского Парка высоких технологий.
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