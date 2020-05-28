В редакцию TUT.BY поступают десятки сообщений о нарушениях в работе инициативных групп, собирающих подписи за выдвижение кандидатом в президенты Александра Лукашенко.





Сигналы приходят из различных государственных организаций и предприятий. Основная их масса идет из учреждений образования: от детских садов и школ до ведущих вузов страны. Однако почти всегда люди готовы говорить только на условиях анонимности.





В статье 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь указано: «Участие администрации организации в сборе подписей, равно как и принуждение в процессе сбора подписей и вознаграждение избирателей за внесение подписи, не допускаются. Нарушение этих требований может быть основанием для отказа в регистрации или отмены решения о регистрации кандидата в президенты Республики Беларусь».





«У нас здесь положение крепостных»

Сотрудница одного из управлений Белорусского государственного университета, пожелавшая не публиковать свое имя из опасений «неприятностей» на работе, рассказала TUT.BY, что руководители структурных подразделений вуза через начальников отделов довели до сведения персонала, что в среду, 27 мая, во время рабочего дня централизованно будут собираться подписи за выдвижение действующего президента.





— Нам сразу сказали, что это не обсуждается. Никто не спрашивает нашего желания.





По словам женщины, прямых угроз в адрес тех, кто не хочет отдавать свою подпись, не поступало, но сотрудники ссылаются на то, что критиковавшим нынешнее руководство вуза на прежнем месте работы якобы не продлевали контракт.





— У нас здесь положение крепостных, понимаете? У нас контракт заключается на один год. Непосредственно у нашего отдела контракты до сентября. Это значит, что если мы не подписываем эти документы, то нам не продлят контракт. Вслух это никто не сказал, но все прекрасно знают, что именно так и будет.





В самом университете за официальными комментариями направили к начальнику пресс-службы Елене Марцулевич, которая заверила, что о фактах подобных нарушений она не слышала.





— Я не видела ни одной работающей инициативной группы в университете. Группы в рабочее время не работают. Мы группы инициативные тоже не создаем — это же дело добровольное. Если есть какие-то жалобы, то наверняка нужно обращаться в Центральную избирательную комиссию.





О возможном самоуправстве членов инициативных групп из числа сотрудников вуза руководству также якобы ничего неизвестно.





— Да прекратите вы, о чем вы говорите! Мы же тоже прекрасно знаем законодательство и, естественно, придерживаемся всех правовых норм. Таких сигналов не поступало.





Одна из сотрудниц столичной школы № 185 также на условиях анонимности рассказала о том, что руководством школы были назначены ответственные за сбор подписей из числа преподавателей. Норма — 15 подписей в день.





Сотрудников школы в рабочее время просят расписаться за выдвижение действующего президента. В случае отказа говорят, что можно попасть в «черный список» директора, а за этим последуют дальнейшие разбирательства.





— Девушка, которая собирала подписи, нам сказала: девочки, вы же понимаете, что все равно эти подписи соберутся, с вами или без вас нужное количество будет, а вам проблемы с директором не нужны. Мы подумали и решили, что если не подпишем сейчас, то нас вызовут к директору и будут лично разговаривать — а такие истории уже были раньше, людям конкретно грозили увольнением.





Сотрудница школы также рассказала, что социальный педагог этого учреждения образования вносит в подписные листы паспортные данные членов семей, находящихся в социально опасном положении, и расписывается там за них.





— У нас есть один социальный педагог, у нее есть все паспортные данные родителей СОПовских семей. Она без ведома этих родителей вносила их в бланк и расписывалась за них и подавала директору.





Директор школы Галина Юрцевич так прокомментировала ситуацию:





— Какие угрозы, какое давление, про какие вы инициативные группы говорите? Это не имело место однозначно. От кого эти данные и откуда эта информация? Если анонимно, пусть фамилии подписывают, тогда будет предметный разговор. А анонимно все что угодно на вас могу наговорить, правильно? Таких сигналов мне точно не поступало.





В среду в одном из популярных телеграм-каналов появилось сообщение якобы от сотрудника средней школы №10 города Мозыря, где он рассказал, что во вторник в учительскую пригласили весь штат учреждения (у автора сообщения в этот день был выходной, но его также вызвали), где собирали подписи.





Затем, по его словам, происходило следующее: тем, кто поставил подпись и вписал паспортные данные, была обещана премия в размере половины оклада; те же, кто отказался, должны были тут же писать заявление об увольнении по соглашению сторон.





Автор текста отметил, что у него заканчивается контракт и он сам собирается уходить.





Директор школы №10 Елена Крюковская отвергла все обвинения.





— Я эти сообщения комментировать не буду: все придумка и ложь. И сам текст безграмотно составлен — у нас все сотрудники на трудовых договорах, а не на контрактах. Ничего подобного в нашей школе не было.





Давление и угрозы — говорят соцсети. Анонимно

TUT.BY приводит скриншоты некоторых переписок, сохраняя анонимность читателей. Наша цель — показать, что люди, хоть и рассказывают о нарушениях, но боятся делать это открыто и официально. Таких сообщений редакция получила несколько десятков.

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Куда жаловаться на нарушения

В Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов рассказали, что все описанные случаи, если они имели место в действительности, нарушают действующее законодательство.





— Сбор подписей осуществляется в нерабочее время. В инициативную группу люди должны входить на добровольных началах, иное является нарушением. В Центральной комиссии каждая жалоба или факт нарушения разбираются отдельно. Жалоба должна подаваться в письменном либо электронном виде — на официальном сайте есть карточка обращения — и описывать случай нарушения подробно: с кем произошло, где произошло, кто был свидетелем, кто собирал подписи, кто может все подтвердить.









В пособии для территориальных комиссий по выборам президента Беларуси, размещенном на сайте ЦИК, указано:





«…подлог документов при подготовке и проведении мероприятий, направленных на реализацию права законодательной инициативы граждан, совершенный должностными лицами государственных органов, общественных объединений, других организаций и иными лицами, — наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок».





— Обращение о нарушении избирательного законодательства рассматривается в период подготовки к выборам в течение трех дней со дня поступления. Однако если факты нарушений требуют проверки, то такие обращения рассматриваются не позднее, чем в десятидневный срок. Обращение рассматривают юристы аппарата, работают с территориальной комиссией, где имело место нарушение, или рассматривают коллегиально на заседании в присутствии заявителя — тут разные варианты, в зависимости от того, что будет содержаться в обращении, — пояснили в ЦИК.





Что дальше происходит с подтвердившимися обращениями — направляются ли они в Следственный комитет или Генеральную прокуратуру — в ЦИК затруднились сказать:





— Давайте проверим. Присылайте обращение — посмотрим, чем дело закончится. Мы сейчас с вами будем фантазировать, писать фантастический роман. На моей памяти перенаправлялись письма для рассмотрения, но заявитель может это одновременно и туда, и сюда отправить. Направляйте к нам — посмотрим, как оно будет рассматриваться.





Важно понимать, что пока нарушения не предаются огласке через официальные органы, пока жалобы не направляются в ЦИК или Генеральную прокуратуру, не фиксируются официально, они не считаются нарушениями, а остаются всего лишь анонимными публикациями в интернете.





Координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» от лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Владимир Лабкович считает, что факты нарушений не должны замалчиваться. По его мнению, именно публичность может позволить избежать негативных последствий подавшему жалобу человеку.





— К сожалению, эта ситуация схожа с тем, что мы наблюдаем во время загона студентов, работников госпредприятий, госслужащих во время досрочного голосования, хотя это абсолютно незаконно, потому что участие в выборах у нас добровольное и свободное и избиратель сам, без какого-либо принуждения принимает решение: участвовать ему либо нет. Такая же ситуация сейчас наблюдается и со сбором подписей.





Но надо понимать, что сбор подписей в том формате, в котором он проходит, и все эти факты принуждения — это грубейшее нарушение избирательного кодекса, именно грубейшее. Это основание для отказа в регистрации кандидата в президенты Лукашенко, потому что в данном случае мы наблюдаем то, что подписи собирают не члены инициативной группы, используется административный ресурс, что напрямую запрещено избирательным законодательством.





Правозащитник считает, что такие факты должны рассматриваться прокуратурой и избирательными комиссиями.





— Мне, к сожалению, понятен страх людей, потому что за столько лет у нас уже есть определенный жизненный опыт или ощущение того, что любое такое противостояние, любое противодействие может в той или иной степени привести к последствиям. Но на самом деле мы призываем людей к публичности.





Потому что именно публичное озвучивание таких фактов и их демонстрация, где люди публично заявляют: я стал жертвой такого административного произвола — как раз-таки и есть гарантия того, что по отношению к этим людям не будет возникать никаких правовых последствий. Наоборот, эту систему, безусловно, надо ломать — именно тем, что мы говорим, что эти факты недопустимы.









Он напомнил, что в недавнем интервью глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что если такие факты есть, то «пусть люди обращаются в прокуратуру».





— Вот ее совету можно последовать. Конечно, в первую очередь это роль и обязанность прокуратуры — вмешаться и провести проверку по факту нарушения избирательного законодательства.