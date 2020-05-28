"Наша страна покрыта льдом. И под этим льдом умирает все, что удалось прорасти в начале 90-х годов, национальное, белорусское, историческое, наше", - заявил политик в своем видеообращении.





Он также добавил, что официальные пикеты-митинги пройдет в воскресенье, 31 мая, во всех областных центрах и в Минске.





"Драматические изменения неизбежны. То, куда пойдет ситуация, зависит только от патриотов Беларуси", - отметил политик.





Напомним, в минувшее воскресенье в Минске прошел "тапочный" пикет на Комаровке.