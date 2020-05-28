Статкевич анонсировал проведение "тапочных" пикетов по всей стране
Оппозиционный политик Николай Статкевич анонсировал проведение очередных "тапочных" пикетов в воскресенье, 31 мая, во всех крупных городах Беларуси.
"Наша страна покрыта льдом. И под этим льдом умирает все, что удалось прорасти в начале 90-х годов, национальное, белорусское, историческое, наше", - заявил политик в своем видеообращении.
Он также добавил, что официальные пикеты-митинги пройдет в воскресенье, 31 мая, во всех областных центрах и в Минске.
"Драматические изменения неизбежны. То, куда пойдет ситуация, зависит только от патриотов Беларуси", - отметил политик.
Напомним, в минувшее воскресенье в Минске прошел "тапочный" пикет на Комаровке.
16:28 28/05/2020
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