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Статкевич анонсировал проведение "тапочных" пикетов по всей стране

Оппозиционный политик Николай Статкевич анонсировал проведение очередных "тапочных" пикетов в воскресенье, 31 мая, во всех крупных городах Беларуси.

"Наша страна покрыта льдом. И под этим льдом умирает все, что удалось прорасти в начале 90-х годов, национальное, белорусское, историческое, наше", - заявил политик в своем видеообращении.

Он также добавил, что официальные пикеты-митинги пройдет в воскресенье, 31 мая, во всех областных центрах и в Минске.

"Драматические изменения неизбежны. То, куда пойдет ситуация, зависит только от патриотов Беларуси", - отметил политик.

Напомним, в минувшее воскресенье в Минске прошел "тапочный" пикет на Комаровке. 
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