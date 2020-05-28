Из последних перлов. 22 мая, посещая опытно-испытательный участок "ОКБ ТСП" в Мачулищах, Лукашенко посетовла, что Россия не предоставляет Беларуси полигоны для проведения испытаний ракеты дальностью стрельбы 300 километров:





«Российская сторона пока не хочет предоставлять свои полигоны для испытаний. "Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос".





Лукашенко больше не нужна поддержка Москвы? «Белорусский партизан» разбирался в хитросплетениях двусторонних отношений с политологом Сергеем Марцелевым.





- Казалось бы, в разгар президентской кампании белорусскому руководителю самое время принять на вооружение принцип кота Леопольда: ребята, давайте жить дружно. Но не проходит и дня, чтобы Лукашенко не бросил камень в огород России. Да и сама президентская кампания началась с первой коронавирусной войны с Москвой. Почему так происходит?





- Дружно жить соседи с востока не предлагают. Можно сказать, что последние полгода Лукашенко - жертва жестокого буллинга со стороны "старшего брата".





Для того, чтобы понять нынешнее состояние белорусско--российских отношений, необходимо оглянуться назад. А именно - вспомнить сочинскую встречу Лукашенко и Путина в декабре прошлого года. Срыв подписания интеграционных договоренностей привел к первой волне кризиса - кремлевская администрация должна была срочно запускать иной сценарий удержания персоналистского режима Путина.





Вместо правителя Союзного государства и лавров главного интегратора инициировали проект "обнуление президентских сроков через конституционный плебисцит". Естественно, Москва не могла простить союзнику подобной строптивости и предприняла ряд ассиметричных мер давления.





Их несколько.





Энергетический месседж - самый заметный в информационном поле и экономический затратный для Минска. Напряжённость по нефти частично снята, Роснефть Сечина в мае подписала с РБ соглашение о поставке 9 млн.т. нефти по трубам, докупить до уровня 2019г. Беларусь может на своп рынке и пригнать танкерами, свой вклад внесут небольшие поставки группы Гуцериева.





Лукашенко продолжает настаивать на снижении цен на газ, контракт на поставку которого подписан в феврале 2020 до конца года, по цене 127 долл. за тысячу куб.м Аргументы официального Минска - сначала звучало "хотим как в Смоленске" , актуальный аргумент - голубое топливо ощутимо упало в цене на европейских рынках.





Вопрос о равных расценках на транзит газа поднимался Лукашенко и Пашиняном на майском саммите ЕАЭС, но Путин ожидаемо затребовал серьезных уступок, грозящих суверенитету государств-членов сообщества.





Не слишком дружелюбно настроенная к РФ Грузия, тем не менее, уже получила пятнадцатипроцентную скидку от Газпрома.





Наконец, на лето запланирован пуск БелАЭС, построенной российским подрядчиком и за российский же кредит. Успешный пуск в преддверии выборов мог бы стать плюсом в карму Лукашенко в глазах избирателей. Готовы российские специалисты сделать ему такой подарок, или нет - необходима политическая воля Кремля.





Как и у каждого мини-сценария гибридного противостояния, у этого месседжа есть свой casus belli. Что-нибудь вроде "защита инфраструктуры и собственности российских концернов ТЭК за границей".





Поводом для интервенции мог стать отбор российской транзитной нефти, чем Лукашенко в процессе конфликта угрожал дважды, препятствия в транзите, на что намекала белорусская сторона "внеплановыми ремонтами участка "Дружбы".









Пандемический месседж - Россия в марте закрыла границы с Беларусью практически без согласования, поставив в известность премьера Румаса чуть ранее, чем за двое суток. Репутационные и экономические потери страны, пресечение трансграничного серого бизнеса Семьи ожидаемо приводят Лукашенко в бешенство и провоцируют неадекватные заявления, вроде найти "коронавирус в российской нефтяной трубе".





Парад 9 мая в Минске проходит на фоне московского карантина и отмены мероприятия. Это вызов лично российскому президенту, демонстрация превратно понимаемых лидерских качеств.





Первый канал российского телевидения показывает сюжет об опасной эпидемиологической ситуации в Беларуси и корреспондент немедленно выслан из Минска. Впрочем, откровенно говоря, никто сильно не расстроился.





Мероприятие, где Лукашенко рассчитывал лично пообщаться с Путиным, саммит ЕАЭС, проходит в дистанционном формате. Лететь в "очаг эпидемии" российский лидер не пожелал.





Casus belli в этом сценарии - "гуманитарная интервенция" России под лозунгами "защиты жизни и здоровья граждан Республики Беларусь и находящихся в РБ россиян", конечно, "по многочисленным просьбам общественности".





Пробные шары уже были, некая "общественность" под этим предлогом к Путину обращалась, обращение транслировали пророссийские Телеграм каналы, похожим образом отличился лидер профсоюзов Ярошук, обратившись к Дуде и Путину.





"Пандемический месседж" не завершен. До сих пор достоверно неизвестно, насколько власти контролируют распространение инфекции, соседи косятся, как на "чумной барак".





"Выборный месседж". Возможность для РФ влиять на внутреннюю политику РБ через легальные электоральные процессы. У нескольких популярных конкурентов Лукашенко строки биографии связаны с Россией, но их пророссийские симпатии старается не замечать даже традиционный электорат оппозиции.





Casus belli - спровоцировать массовые беспорядки, сабботаж властной вертикали, введение подразделений КСОР ОДКБ "по просьбе законных представителей власти РБ, с целью защиты Конституционного строя и предотвращения кровопролития". Это могут быть и приглашенные парамилитарные формирования, пункт о подобной услуге есть в прейскуранте многих российских ЧВК.





Это не все. Ещё месседж срыва военно-технического сотрудничества, например. Лукашенко не так давно обвинил россиян, что "полигонов не дают' и вообще мешают белорусской ракетной программе.





Прокремлевские ястребы, пока довольно маргинальные, с обочины публичной дискуссии насторожились: " зачем Лукашенко собственные ракеты дальностью триста километров и дальше? России угрожать!". Впереди 6 июня, необходимо решать вопрос о выводе российских военных объектов с территории Беларуси. Возможно, Лукашенко так и поставит вопрос.





Возможный casus belli очевиден, российская военная база уже была причиной интервенции РФ в Крыму.





Сколько будет ещё подобных "месседжей" с востока, сказать трудно. Это были итоги полугодия.





- Наблюдатели усиленно ломают мозги: кто выступает в качестве прокремлевского ставленника? Кто из выдвиженцев может претендовать на эту роль?





- Парадокс в другом: не так-то много претендентов можно назвать национально ориентированными политиками. Шансов собрать сто тысяч подписей и зарегистрироваться у них нет - недостаточно ресурсов и заявленные цели кампании иные.





Только музыкант Таболич и его сторонники собирают автографы избирателей, но это хэппенинг и попытка привлечь внимание, а не заявка на карьеру политика.





Проблема сторонников патриотического дискурса в публичной политике в том,

что лёгкий ядовитый привкус западнорусизма востребован обществом.





Факторами влияния стали русскоязычное информационное поле, в частности кремлевская пропаганда, российcко-украинский вооруженный конфликт, который идеологически расколол и белорусское общество.





Среди иных кандидатов сильна ментальная, карьерная, наконец эмоциональная связь с РФ.





Союзный договор получает внезапного адвоката в лице выпускника МГИМО Цепкало и его "Pacta sunt servanda", 31 карту пресловутой интеграции защищает Виктор Бабарико.





Некоторых игроков второй лиги вроде Андрея Дмитриева с большой долей вероятности снабжает донор с востока, но шансов собрать подписи у него почти нет: низкая узнаваемость у большинства избирателей, но, быстрее всего, как и в случае с Короткевич-2015, ему поможет административный ресурс государства.Меньшим злом будет Тихановский, как объект политических симпатий для многих обывателей, чья формула до недавнего времени предельно проста "Лукашенко до смерти надоел, хотим Путина". Теперь есть блогер, любящий широко понятый "русский мир", которого смотрят и понимают.

На финише всей этой селекции вырисовываются некий "кандидат надежды" (некто из дуэта В. Бабарико- С. Цепкало / "кандидат протеста" (триумвират Н.Статкевич -С.Тихановский - их аватар зарегистрированная С. Тихановская)





Кто-то склонен видеть в этом постановку, руку кукловода, на практике бывает все проще. Просто кому-то выпадет флеш рояль.





- Собирается ли Кремль вообще вмешиваться в коронавирусные выборы в Беларуси? Есть ли в том необходимость?





- Выборы, безусловно, важны как инструмент давления на Лукашенко. Но персона президента менее важна чем геополитическое пространство, авиабазы, доступ к присвоению рентабельных активов белорусского государства. Объявит Лукашенко капитуляцию перед Москвой - с уверенностью останется на троне.





Не стоит примерять, однако, на Александра Григорьевича доспехи витязя. Он защищает не Беларусь, а свою неограниченную власть и кошелек Семьи.









- Москва не отказывается от сценария интеграционного ультиматума, просто поставила его на паузу. Когда в Кремле снова включат проигрыватель? От чего это зависит?





- Должно произойти несколько событий. Во-первых, стабилизация пандемической ситуации в регионе. Предсказуемости распространения вируса пока нет. Во-вторых, голосование по конституционным поправкам в России, чтобы тамошние элиты обрели твердую почву под ногами.





Наконец, "интеграционный пасьянс" могут заново разложить как перед президентскими выборами в Беларуси, так и после. Второе более вероятно, интеграционное давление перед днём голосования мобилизует часть электората вокруг Лукашенко, как "защитника".





Перестраивать экономическую модель государства болезненно, как и искать новые рынки сбыта, слезать с нефтяной иглы. Но это минимум, который придется сделать новому главе государства, если будет политическая воля и желание народа жить в независимом, суверенном государстве.