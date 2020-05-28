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Лукашенко испугался настроений в обществе? Второй раз на неделе встречается с Шейманом

Лукашенко уже второй раз на этой неделе встречается со своим управделами Виктором Шейманом.

Официально во время встречи речь шла о делах в подведомственных Управлению делами президента предприятиях и о посевной. 

Лукашенко потребовал поддержать людей и трудовые коллективы в связи с возникшими проблемами из-за пандемии коронавируса.

"Нам ни в коем случае нельзя потерять людей", - заявил Лукашенко, сказав, что с учетом конкретной ситуации можно и нужно поддержать людей, "может быть, пару месяцев, пока в мире восстановится экономика".

"Это не от нас зависит. Думаю, за пару-тройку месяцев экономика заработает, и у соседей, и у России и так далее, и люди начнут перемещаться. Но вот эти месяцы надо, конечно, поддержать трудовые коллективы", - сказал он, обратив внимание, что так надо поступать повсеместно.

Во время доклада рассматривался и ряд других вопросов, касающихся функционирования Управления делами, сообщает БелТА.



Заметим, однако, что с Шейманом Лукашенко встречался буквально в понедельник. Тогда вместе с Качановой, главой ФПБ Ордой и руководителем своей Администрации, выходцем из КГБ Сергеенко по официальной версии обсуждались "актуальные социально-экономические и политическик вопросы"

Однако, по всей видимости, как в понедельник, так и сегодня обсуждались совсем другие вопросы. Напомним, что Виктор Шейман один из ближайших сподвижников Лукашенко.

Лишь однажды он "впал в немилость", когда в 2008 году Лукашенко отправил его в отставку с поста госсекретаря Совета безопасности после взрыва в ночь на 4 июля.

Но вскоре он "всплыл" на менее заметных, но не менее важных для Лукашенко должностях. 


С 2008 года был сопредседателем белорусско-венесуэльской совместной комиссии высокого уровня. А уже в январе 2009 года был назначен помощником президента по особым поручениям.

С 2013 года является управляющим делами президента, параллельно курирует белорусские проекты в Африке. 

Добавим к этому, что Шейман на Западе подозревается в причастности к громким исчезновениям оппонентов Лукашенко в 1999-2000 годах. Он один из четырех "людей режима", кто уже много лет находится под санкциями Евросоюза и США.

И две встречи на неделе с человеком с такой репутацией и личной преданностью говорит лишь о том, что Лукашенко не на шутку обеспокоен обстановкой в стране накануне выборов.
"Белорусский партизан"
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