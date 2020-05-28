«У нас все больше и больше появляется среди послов настоящих друзей. Вы, наверное, знаете о поступке посла Словакии (он посетил парад 9 мая в Минске, после чего был вынужден подать в отставку). Это действительно достойный был поступок», — заявил Лукашенко на встрече с послом Сербии.





Видео публикует Пул первого.









"Мне, честно говоря, не совсем понятна позиция официального словацкого руководства, которое якобы осудило этот поступок", — сказал Лукашенко.





"Это вообще международный скандал. Он вырос в семье патриота. Отец боролся с нацизмом, партизаном, насколько я знаю, был. Он выступал, говорил об этом откровенно. Ну как можно этому человеку предъявлять претензии?" — возмутился Лукашенко.





Экс-посол Словкии в Беларуси Йозеф Мигаш посетил парад в Минске 9 мая, но перед этим не посоветовался со своим МИДом.





В МИД Словакии считают, что посол нарушил принципы коммуникации с местным представительством ЕС.





Сам экс-посол заявил, что участие в торжествах было для него принципиальным: "Я сын партизана и однозначно являюсь антифашистом".