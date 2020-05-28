Лукашенко назвал отставку посла Словакии после парада в Минске "международным скандалом"
Об этом Лукашенко заявил на встрече с послом Сербии Велько Ковачевичем, дипломатическая миссия которого в Беларуси завершается.
«У нас все больше и больше появляется среди послов настоящих друзей. Вы, наверное, знаете о поступке посла Словакии (он посетил парад 9 мая в Минске, после чего был вынужден подать в отставку). Это действительно достойный был поступок», — заявил Лукашенко на встрече с послом Сербии.
Видео публикует Пул первого.
"Мне, честно говоря, не совсем понятна позиция официального словацкого руководства, которое якобы осудило этот поступок", — сказал Лукашенко.
"Это вообще международный скандал. Он вырос в семье патриота. Отец боролся с нацизмом, партизаном, насколько я знаю, был. Он выступал, говорил об этом откровенно. Ну как можно этому человеку предъявлять претензии?" — возмутился Лукашенко.
Экс-посол Словкии в Беларуси Йозеф Мигаш посетил парад в Минске 9 мая, но перед этим не посоветовался со своим МИДом.
В МИД Словакии считают, что посол нарушил принципы коммуникации с местным представительством ЕС.
Сам экс-посол заявил, что участие в торжествах было для него принципиальным: "Я сын партизана и однозначно являюсь антифашистом".
"Белорусский партизан"
13:13 28/05/2020
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