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И тут он - лидер! Бабарико обогнал Лукашенко в поисковых запросах

Белорусы с начала этапа сбора подписей за потенциальных кандидатов в президенты стали чаще искать информацию о Викторе Бабарико, чем о действующем главе государства Александре Лукашенко, свидетельствуют данные Google Trends.
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При этом, экс-глава ПВТ Валерий Цепкало обогнал в поисковых запросах Светлану Тихановскую - жену блогера Сергея Тихановского. 

Примечательно, что решение лидера Либерально демократической партии Олега Гайдукевича снять свою кандидатур с выборов вызвало всплеск интереса к его персоне.

Согласно данным поисковика, информацию о Бабарико чаще ищут пользователи столичного региона. В остальных областях страны лидерство сохраняет Лукашенко.

Что касается других претендентов в кандидаты, то их белорусы гуглят менее охотно, передает Интерфакс.

Напомним, согласно интернет-опросам белорусских СМИ и телеграм-каналов, если бы выборы в Беларуси проходили сейчас, а голоса действительно считали, победил бы Виктор Бабарико, причем с большим перевесом.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. 
"Белорусский партизан"
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