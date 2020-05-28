И тут он - лидер! Бабарико обогнал Лукашенко в поисковых запросах

При этом, экс-глава ПВТ Валерий Цепкало обогнал в поисковых запросах Светлану Тихановскую - жену блогера Сергея Тихановского.





Примечательно, что решение лидера Либерально демократической партии Олега Гайдукевича снять свою кандидатур с выборов вызвало всплеск интереса к его персоне.





Согласно данным поисковика, информацию о Бабарико чаще ищут пользователи столичного региона. В остальных областях страны лидерство сохраняет Лукашенко.





Что касается других претендентов в кандидаты, то их белорусы гуглят менее охотно, передает Интерфакс.









Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.