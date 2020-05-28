И тут он - лидер! Бабарико обогнал Лукашенко в поисковых запросах
Белорусы с начала этапа сбора подписей за потенциальных кандидатов в президенты стали чаще искать информацию о Викторе Бабарико, чем о действующем главе государства Александре Лукашенко, свидетельствуют данные Google Trends.
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При этом, экс-глава ПВТ Валерий Цепкало обогнал в поисковых запросах Светлану Тихановскую - жену блогера Сергея Тихановского.
Примечательно, что решение лидера Либерально демократической партии Олега Гайдукевича снять свою кандидатур с выборов вызвало всплеск интереса к его персоне.
Согласно данным поисковика, информацию о Бабарико чаще ищут пользователи столичного региона. В остальных областях страны лидерство сохраняет Лукашенко.
Что касается других претендентов в кандидаты, то их белорусы гуглят менее охотно, передает Интерфакс.
Напомним, согласно интернет-опросам белорусских СМИ и телеграм-каналов, если бы выборы в Беларуси проходили сейчас, а голоса действительно считали, победил бы Виктор Бабарико, причем с большим перевесом.
Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.
"Белорусский партизан"
11:26 28/05/2020
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