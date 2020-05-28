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Пикет Тихановских стал самым массовым в Могилеве за время правления Лукашенко

В Могилеве 27 мая прошел пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской – жены известного видеоблогера Сергея Тихановского.

Акция прошла напротив горисполкома. Четыре очереди из желающих подписаться в течение четырех часов растянулись до 40 метров. Пикет стал самым массовым в городе с 1994 года, пишет Телеграф со ссылкой на радио «Свабода».

Самой Светланы Тихановской на пикете не было. В Могилев приехал ее муж, Сергей Тихановский. По его словам, регистрация его жены вместо него является одним из доказательств того, что выборы в Беларуси фальсифицируются.

Около столиков, где подписывали людей, грудой лежали тапки — ироничный символ предвыборной кампании Тихановских.


видео: Белсат
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