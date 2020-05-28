Акция прошла напротив горисполкома. Четыре очереди из желающих подписаться в течение четырех часов растянулись до 40 метров. Пикет стал самым массовым в городе с 1994 года, пишет Телеграф со ссылкой на радио « Свабода ».





Самой Светланы Тихановской на пикете не было. В Могилев приехал ее муж, Сергей Тихановский. По его словам, регистрация его жены вместо него является одним из доказательств того, что выборы в Беларуси фальсифицируются.





Около столиков, где подписывали людей, грудой лежали тапки — ироничный символ предвыборной кампании Тихановских.









видео: Белсат