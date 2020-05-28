Один. Совсем один…

Под словом «экстраполяция» (лат. extra — сверх, вне и polio — выправляю, изменяю) при всем разнообразии его значений можно понимать способность человека истолковывать нечто новое в старых представлениях. Например, индейцы Америки, впервые увидевшие лошадь, осмыслили ее как большую свинью.





Новое пугает. Оно разрушает привычный и уже по этой причине уютный индивидуальный мирок, порождая чувство дискомфорта. Это чувство знакомо каждому, кому приходилось менять в детстве школу в связи с переездом.





…От американских индейцев перейдем к белорусам. Нет ничего удивительного в том, что большинство из них «лихие 90-е» восприняло в качестве переезда не просто в другую школу, а в школу с принципиально иной программой. В результате многим с первых парт пришлось перебраться на «камчатку» и уже там просиживать штаны и юбки.





В старой школе участие в демонстрациях было добровольным, но обязательным, а не менее добровольно-обязательное голосование за безальтернативного кандидата служило наглядным подтверждением единства партии и народа.





Реально верить в это единство не требовалось. Большинство обходилось чисто формальным выполнением ритуалов. Октябрята и комсомольцы носили значки, пионеры — галстуки, люди взрослые на демонстрациях — портреты членов политбюро и прочую атрибутику.





Портреты после прохождения мимо центральной трибуны сдавались партийным и профсоюзным функционерам. Судьба прочей атрибутики была незавидна. Ее, как правило, выбрасывали. Далеко отходить от трибуны для этого не требовалось.









По любому вопросу, в любом количестве и без подготовки





Общество и личность, пояснял историк Александр Ахиезер, отвечают на кризисную ситуацию либо инновационными идеями, либо возвратом к старым ценностям, оправдавшим себя в прошлом.





Поначалу казалось, что ученики в новой школе под руководством ими же избранного коллектива учителей займутся инновациями. Залогом тому служила Конституция, провозгласившая «приверженность общечеловеческим ценностям». Для трансформации советского тоталитаризма в демократию европейского типа на территории отдельно взятой постсоветской республики большего, как тогда казалось, и не требовалось.





Но из культурной колеи не выпрыгнуть. Американские индейцы, опираясь на предшествующий опыт, осмыслили лошадь как аналог свиньи. Белорусы, которым выпала возможность построить современное независимое государство, за исходный образец взяли семью, причем семью патриархальную. А где патриархальная семья, там и батька.





Такая вот историческая загогулина: хотели рвануть в светлое будущее, а оказались в очередной раз в патриархате.





Патриархат, как подсказывает Википедия, — «это форма социальной организации, в которой мужчина является основным носителем политической власти и морального авторитета, осуществляет контроль над собственностью, а отцы в семьях обладают лидирующим положением».





Экстраполяция, однако... В данном случаи она проявилась в переносе бытовых представлений о семье на государство.





Спрос рождает предложение. За поиском конкретного мужчины дело не стало. И он нашелся. Не следует думать, что белорусам повезло. Повезло чехам (Гавел). Повезло полякам (Валенса). А в чем везение белорусов?





Руководители, способные вырабатывать инновационные идеи в условиях кардинальной трансформации привычного социального уклада, всегда были на вес золота.





Но в специалистах по возврату в прошлое ни один народ нигде и никогда дефицита не испытывал. Поэтому в подъезде девятиэтажки, в которой автор этих строк и проживает, достойных кандидатов на роль главного батьки отыщется если не дюжина, то человек 5—6. Не меньше!





Отличие моих соседей от того человека, кто регулярно говорит банальности на камеру, только в том, что у них нет возможности говорить на камеру. Что касается банальностей, то, будьте уверены, по любому вопросу, в любом количестве и без подготовки.









Спрашивайте профессионалов





Почему в борьбе с эпидемией коронавируса Беларусь пошла своим путем? Мой вариант ответа предельно прост: потому что переключиться на иной путь, кроме отработанного за последние 25 лет, батька патриархального государства не в состоянии.





Такая у нас колея, или path dependency (зависимость от предыдущего пути развития), как сказал бы тот, кто знаком с основами институциональной экономики. Однако зацикливаться на еще одном заумном термине означало бы потерю читательского интереса. Поэтому здесь можно ограничиться и экстраполяцией.





Белорусскому пути нельзя отказать во внутренней логике. Он состоит из последовательных экстраполяций. На каждый новый вызов тут же находится свой ответ в прошлом.





Вы говорите, что современное государство не может эффективно существовать без независимого парламента? Нет проблем! А чем вам Национальное собрание не парламент?





Он у нас даже двухпалатный, что позволяет обеспечить как пропорциональное представительство всего населения страны, так и равное представительство отдельных территорий независимо от их размера.





Но что общего наш парламент имеет с парламентами европейскими? Ровным счетом НИ-ЧЕ-ГО. Типичная экстраполяция на советские Верховные Советы.





В Беларуси регулярно и выборы проводятся. Куда же без них! В оппозиционной части общества они каждый раз возбуждают споры на тему «участвовать-не участвовать». Забавно, согласитесь.





Я пытаюсь представить себе патриархальную семью, в которой ее глава путем голосования подтверждает свой статус. У меня не получается. Между тем аналоги подобного мероприятия мы регулярно наблюдаем в Беларуси, а многие даже принимают в них участие.





Оценивая белорусские выборы, необходимо помнить, что конкретная персона уже пять раз подряд занимала высший государственный пост не потому, что побеждала на выборах. Отнюдь. Зависимость обратная. Она (персона) побеждала на выборах, потому что занимала этот высший государственный пост.





Из этого факта напрашивается простенький вывод: хотите побеждать на выборах — займите предварительно высший государственный пост. Как этого добиться? Вопрос не ко мне. Я — политолог-любитель. Спрашивайте профессионалов.





Выборы в Беларуси отношения к политике не имеют, так как сам факт наличия в стране единственного носителя политической власти означает отсутствие политики как таковой. Для танго нужны двое. Для политики — тысячи и миллионы. А у нас он один, совсем один…