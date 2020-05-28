Бывший советник Путина: На выборах в Беларуси сюрпризы будут, но мы не будем о них знать
Все ли предопределено на выборах в Беларуси?
Об этом Радыё Свабода рассказал российский публицист, издатель, политолог Глеб Павловский. В 1996–2011 годах он был советником президентов России Бориса Ельцина и Владимира Путина.
— Для меня очевидно, что не будет изменений во власти, — сказал Глеб Павловский. — Изменения происходят в людях, в избирателях. Но у них пока нет возможности. Мы не будем знать, насколько глубоко недовольство властью, потому что система не может этого допустить. Теперь не будет смены власти. В конечном итоге они будут. Но я думаю, они будут резкими, противоречивыми и неожиданными.
Что касается новых фигур, то они не очень рискуют, потому что за ними может стоять Москва. По крайней мере, за некоторыми из них. Здесь, с одной стороны, игра доминирующей силы со стороны белорусских властей, а с другой — игра, скорее всего, со стороны Москвы.
А неожиданности и сюрпризы на белорусских выборах в этом году будут, считает эксперт:
— Но я думаю, что мы не будем знать о них из-за особенностей белорусской счетной системы. В Беларуси сложнее, даже чем в России. Поэтому мы довольно скептически относимся к этим выборам. Но ясно, что белорусы не могут относиться к ним так же, как к событиям в другой стране.
По его мнению, Владимир Путин займет дружественную позицию по отношению к Лукашенко.
— Но я был бы удивлен, если бы не было кандидатов, поддержанных Москвой. Не явно, конечно, в любом случае. Это было бы, с точки зрения Кремля, законным выражением недовольства, — подчеркнул Глеб Павловский. — Я был бы удивлен, если бы во время выборов Москва стала открыто вмешиваться в выборы на стороне некоторых соперников Лукашенко. Но в мягкой форме это точно будет.
— В принципе, Москва была бы не против создать пророссийскую альтернативу. Но это очень сложно и требует очень тонкой игры. И понятно, что Лукашенко попытается этого не допустить.
09:52 28/05/2020
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