А неожиданности и сюрпризы на белорусских выборах в этом году будут, считает эксперт:





— Но я думаю, что мы не будем знать о них из-за особенностей белорусской счетной системы. В Беларуси сложнее, даже чем в России. Поэтому мы довольно скептически относимся к этим выборам. Но ясно, что белорусы не могут относиться к ним так же, как к событиям в другой стране.





По его мнению, Владимир Путин займет дружественную позицию по отношению к Лукашенко.









— Но я был бы удивлен, если бы не было кандидатов, поддержанных Москвой. Не явно, конечно, в любом случае. Это было бы, с точки зрения Кремля, законным выражением недовольства, — подчеркнул Глеб Павловский. — Я был бы удивлен, если бы во время выборов Москва стала открыто вмешиваться в выборы на стороне некоторых соперников Лукашенко. Но в мягкой форме это точно будет.





— В принципе, Москва была бы не против создать пророссийскую альтернативу. Но это очень сложно и требует очень тонкой игры. И понятно, что Лукашенко попытается этого не допустить.