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Бывший советник Путина: На выборах в Беларуси сюрпризы будут, но мы не будем о них знать

Все ли предопределено на выборах в Беларуси?


Об этом Радыё Свабода рассказал российский публицист, издатель, политолог Глеб Павловский. В 1996–2011 годах он был советником президентов России Бориса Ельцина и Владимира Путина.

— Для меня очевидно, что не будет изменений во власти, — сказал Глеб Павловский. — Изменения происходят в людях, в избирателях. Но у них пока нет возможности. Мы не будем знать, насколько глубоко недовольство властью, потому что система не может этого допустить. Теперь не будет смены власти. В конечном итоге они будут. Но я думаю, они будут резкими, противоречивыми и неожиданными.

Что касается новых фигур, то они не очень рискуют, потому что за ними может стоять Москва. По крайней мере, за некоторыми из них. Здесь, с одной стороны, игра доминирующей силы со стороны белорусских властей, а с другой — игра, скорее всего, со стороны Москвы.

А неожиданности и сюрпризы на белорусских выборах в этом году будут, считает эксперт:

— Но я думаю, что мы не будем знать о них из-за особенностей белорусской счетной системы. В Беларуси сложнее, даже чем в России. Поэтому мы довольно скептически относимся к этим выборам. Но ясно, что белорусы не могут относиться к ним так же, как к событиям в другой стране.

По его мнению, Владимир Путин займет дружественную позицию по отношению к Лукашенко.


— Но я был бы удивлен, если бы не было кандидатов, поддержанных Москвой. Не явно, конечно, в любом случае. Это было бы, с точки зрения Кремля, законным выражением недовольства, — подчеркнул Глеб Павловский. — Я был бы удивлен, если бы во время выборов Москва стала открыто вмешиваться в выборы на стороне некоторых соперников Лукашенко. Но в мягкой форме это точно будет.

— В принципе, Москва была бы не против создать пророссийскую альтернативу. Но это очень сложно и требует очень тонкой игры. И понятно, что Лукашенко попытается этого не допустить.
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