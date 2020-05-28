Как Россия шантажирует Молдову и покупает функционеров-социалистов





Сегодня Молдова находится в зоне особого внимания руководства Кремля и его спецслужб. Москва считает молдавское направление, с одной стороны - чрезвычайно перспективным, из-за огромного числа своих агентов влияния, внедренных во все политические партии, в правительство и в парламент. С другой - крайне важным для поддержки своих геополитических и экономических проектов в причерноморском регионе, там, где пересекаются интересы Румынии, Украины, ЕС и НАТО.





При этом, Кремль пытается активно влиять на принятие руководством Молдовы не только политических, но и финансово-экономических решений лоббируя привлечение Молдовы к финансовому и экономическому сотрудничеству с Россией. Одним из инструментов такой привязки и стало предоставление, а, фактически - навязывание политически ангажированных банковских кредитов.





Ярким примером такой финансовой спецоперации стала недавняя попытка навязать Молдове российский кредит в 200 млн. евро. К счастью, эта попытка вызвала скандал и пока заморожена – но ничего ещё не окончено. Москва, действуя через подконтрольного ей Игоря Додона, ещё может подсадить Молдову на этот финансовый крючок.





Условия российского кредита носят непрозрачный характер, поскольку статьи кредитного договора составлены крайне неопределенно. Уже по этой причине его подписание несет коррупционные риски и угрозы национальной безопасности. К примеру, расплывчатые формулировки статьи 7 позволяют российской стороне в случае просрочки выплат по кредиту консолидировать всю сумму непогашенной задолженности по всем кредитам, предоставленным российскими банками или обеспеченных российскими госгарантиями и объявить ее срочной к погашению. Такая более чем странная статья ясно говорит о том, что кредит – лишь приманка в мышеловке, приготовленной Москвой для Молдовы. В частности, она, в принципе, дает возможность преобразования долга АО «Moldovagaz» с российским капиталом перед российским «Газпромом» в государственный долг Молдовы – то есть, перевода на Молдову приднестровского газового долга. О том, как обстоят дела с газовым долгом в настоящее время можно прочесть здесь. Но сегодня Газпрому, оказавшемуся в положении практически банкрота, нужно найти деньги любой ценой. Только в 2020 году ему необходимо не менее $10 млрд. долларов, чтобы сбалансировать отрицательный денежный поток. В таком положении, не имея возможности получить газовый долг с непризнанной ПМР, Газпром пойдет на любые ухищрения и подставы, чтобы перевесить его на признанную Молдову.





Помимо прямого ущерба для Молдовы, уже более чем на $7 млрд., поскольку, с момента написания статьи по ссылке, газовый долг ПМР значительно подрос, списание с тираспольского режима газовых долгов существенно усилит его позиции, а с ними и коррупционную составляющую всей молдавской политики. Ни для кого уже не секрет, что «серая зона» ПМР - территория экономически выгодного беззакония, где можно творить всё, что угодно, в том числе и организовывать незаконные производства, невозможные в международно-признанной Молдове. ПМР давно превратилась в совместный бизнес-проект кишиневских коррупционеров, тираспольских сепаратистов и российских силовиков, тесно сросшихся с российскими ОПГ. Коррупционные схемы, реализуемые на государственном уровне, приносят огромный доход – так, только за период февраля-марта 2020 года в Молдову из ПМР, при помощи контрабандных схем, было ввезено почти 200 млн. контрафактных сигарет.





Неудивительно, что перспектива получения российского кредита очень обрадовала тираспольских агентов влияния. Так, небезызвестная Елена Пахомова – московско-тираспольская пропагандистка, системно занятая сдачей в Москву молдавской независимости и возглавлявшая в недавнем прошлом «государственный» Первый Приднестровский телеканал, плотно курируемый МГБ ПМР, а в настоящая время внедренная в число советников Игоря Додона, и занятая прокремлевской пропагандой на НТВ Молдова, выступая на дискуссионном клубе ИСПИРР в Тирасполе, высказала радость по поводу того, что «после утверждения правительства Иона Кику у Молдовы есть уникальный шанс получить финансирование как с Запада, так и с Востока».





Но финансирование с Запада и с Востока абсолютно неравнозначно. Даже тех статей кредитного договора с Россией, которые прописаны совершенно отчетливо, достаточно для того, чтобы рассматривать попытку получения российского кредита как экономическую диверсию, направленную на прямой подрыв молдавской государственности.





Вот условия выдачи этого кредита: 200 млн. евро на 10 лет под 2% годовых. Выплаты производятся дважды в год, причем, при задержке оплаты на срок, больший 10 дней, начисляется пеня в 3% от суммы к выплате за каждый день просрочки. Кроме того, в условия входят крайне подозрительные обязательства "прилагать усилия, направленные на обеспечение реализации совместных проектов на территории Республики Молдова силами российских компаний", а также обеспечить доступ российских компаний к участию "в конкурсных процедурах по осуществлению закупок товаров и услуг, установленных в Республике Молдова, на основе не менее благоприятного режима, чем режим, который предоставляется молдавским и другим компаниям". Учитывая возможности экономического давления на Молдову, которыми располагают российские фирмы, действующие из-под кремлевской крыши, эти обязательства – прямой путь Молдовы к экономическому закабалению Россией на неопределенный срок и на самых жестких условиях. Правда, и здесь налицо расплывчатость формулировок, но это, повторяю, ещё более подозрительно. Многие статьи договора написаны настолько неопределенно, что наводят на мысль о существовании дополнительных соглашений, которые правительство намеревалось подписать тайно, скрыв их от широкой публики.





Необычным было и то, что кредитное соглашение с Россией подписал по доверенности посол Молдовы в Москве Андрей Негуца. Это также подтверждает худшие подозрения о наличии подводных камней в условиях предоставления кредита, поскольку сильно размывает ответственность инициаторов и подписантов. Они получают возможность кивать друг на друга: мол, специалисты договор не подписывали, доверив это Негуце, а Негуца, не будучи специалистом, не до конца разобрался в ситуации.





А теперь сравним: на каких условиях выдает кредиты МВФ? Одновременно с ратификацией парламентским большинством кредитного соглашения с Россией, депутаты ратифицировали также и соглашение о двух кредитах МВФ, на общую сумму $234 млн. Первый кредит, на $156 млн. выдан на пять лет. Единовременная комиссия в размере 0,5% от суммы взымается за срочность. Процентная ставка составит 1,5%, выплаты начинаются через 3 года и 3 месяца, период выплат - 1 год и 9 месяцев. Второй кредит: $78 млн., беспроцентный, на 10 лет, начало погашения частями через 5 лет и 6 месяцев. Никаких дополнительных условий не выставляется.





К счастью для Молдовы, жесткая критика оппозиции была услышана. Председатель Конституционного суда Молдовы Домника Маноле опротестовала его ратификацию, а 7 мая Конституционный суд Молдовы отменил правительственное решение о получении российского кредита.





После этого Домника Маноле подверглась сильнейшему давлению. Ее критиковали президент Игорь Додон и премьер-министр Ион Кику, а также разнузданно травила проправительственная и одновременно промосковская пресса, каковой в Молдове большинство. Председатель Конституционного суда была вынуждена обратиться к партнерам Молдовы с заявлением о ситуации вокруг КС – и с просьбой о поддержке и защите.









«Мы решили проинформировать Венецианскую комиссию, а также всех международных партнеров Республики Молдавия, всему дипломатическому корпусу, аккредитованному в нашей стране, о напряженной ситуации, искусственно созданной вокруг Конституционного суда», — заявила Маноле.





В травле Маноле особо отличилась уже упомянутая Елена Пахомова, чей телеграмм-канал «Ивановна» и профиль в ФБ давно уже превратились в отвратительные информационные сортиры - инструменты полуприватного распространения самых грязных сплетен и слухов. Впрочем, в промосковских молдавских СМИ такие упражнения – а, вернее сказать, испражнения, называют «журналистикой». Существует даже целое сообщество распространителей этой грязи, известное как «Ассоциация русскоязычных журналистов Молдовы», и тоже действующее полуконспиративно, как закрытый клуб для «проверенных товарищей». Вся эта «Воронья слободка» шумно поддерживает Пахомову.





Несколько отвлекаясь от темы, замечу, что московские подпевалы вообще ведут себя в Молдове с исключительной наглостью и цинизмом. Страна буквально опутана сетью сомнительных тусовок без определенной регистрации, но с очевидным финансированием из средств российских спецслужб. Все эти объединения осуществляют активную деятельность по расшатыванию молдавской государственности.





Но вернемся к российскому кредиту, вокруг которого продолжается борьба. Точнее, борьба продолжается за торпедирование российским кредитом молдавской независимости.





Во-первых, история с атакой на КС Молдовы вовсе не завершена. Более того, атака усиливается – группа экспертов из «Консультативного совета экспертов по реформе системы правосудия», созданного Игорем Додоном в октябре 2019 года, выступила с идеей разгрома нынешнего КС при помощи «научно-практической конференции» на которой должна быть показана необходимость конституционной реформы, включающей в себя изменение критериев отбора судей Конституционного суда, их юридический статус, а также организацию, работу и взаимодействие КС с другими ветвями власти. Подписанты обращения называют ситуацию в сфере конституционной юстиции «катастрофической для нашего общества» и «представляющей реальную опасность для верховенства закона», а решения КС «выходящими за рамки конституционности, создающими новые правовые нормы, указывающими на политическую ангажированность и определяющиеся политическими и/или экономическими выгодами».





Додон отнесся к этой идее чрезвычайно благосклонно, ответив, что «институт президента открыт для диалога» и пообещав направит на конференцию «двух опытных юристов, которые изложат свои аргументы и точку зрения Аппарата Президента на практику конституционной юрисдикции, которые за последние 10 лет часто была порочной и провоцировала политическую и институциональную нестабильность и непонимание в рядах юристов и научного сообщества».





Из правительства Иона Кику звучат заявления о критической необходимости получения именно российского кредита, со ссылкой на кризисную ситуацию в экономике, связанную с пандемией, прозвучавшие в последнее время. Однако первые заявления о получении российского кредита, причем, в размере 500 млн. евро, прозвучали от Игоря Додона еще в ноябре 2019 года, задолго до того, как слово «коронавирус» вошло в наш обиход. Кстати, уменьшение суммы до 200 млн стало следствием больших проблем самой России, в связи с обвалом цен на нефть.





Нельзя также не отметить, что история с попыткой всучить Молдове российский кредит вызывает стойкую аналогию с выдачей кредита Украине времен Януковича накануне начала российской агрессии в 2014 году.





Что сегодня можно противопоставить сползанию Молдовы на рептильно-пророссийские позиции& Очевидно, что, как и в Украине, где, к сожалению, идут очень похожие процессы, единственная надежда остается на гражданский протест. В связи с этим можно отметить очень позитивную, в плане защиты независимости Молдовы, реакцию со стороны представителей ветеранских организаций, принимавших участие в боевых действиях против сепаратистов и российских войск в Приднестровье. Взрыв обиды у ветеранов и проевропейской оппозиции вызвало заявление министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой о том, что «Россия предупредила кровопролитие в Приднестровье», отнесенное к боевым действиям российских войск против Молдовы в ходе войны 1992 года.





В ответ на это заявление 2 марта, а затем и 17 мая в Кишиневе прошли массовые акции протеста ветеранских движений войны в Приднестровье с требованиями наказать предателей в правительстве, вывести российские войска из Молдовы и отправить правительство в отставку. Для подавления скандала Чокой извинился, однако на ситуацию в целом это, увы, не повлияло. Во всяком случае, правительство в отставку не ушло. Но это вовсе не значит, что протесты бесполезны, а говорит лишь о том, что они должны быть продолжены до получения результата.





Активизации присутствия России в Молдове способствует и ситуация в демократическом лагере. Политические силы евроатлантической ориентации потерпели ряд тяжелых поражений. В ноябре 2016 президентом был избран лидер пророссийской Партии социалистов Игорь Додон. На последний парламентских выборах 2019 года проевропейские силы оказались расколоты и ослаблены – и по очереди пошли на сотрудничество с пророссийскими.





Остается надеяться, что в демократическом лагере все же сумеют перестроиться и договориться. Нарастающее влияние объединения «Про Молдова» внушает по этому поводу сдержанный оптимизм. Хочется верить и в то, что проевропейские политические силы проявят себя на предстоящих выборах президента страны, назначенных на 1 ноября этого года.





Однако, до тех пор, пока проевропейские политики, несмотря на все разногласия в их лагере, не научатся выступать единым фронтом против попыток России размыть молдавский суверенитет, опасность падения back in USSR остается.





И, наконец, в качестве итога ещё несколько слов о российском кредите – в понятных аналогиях. С ним все обстоит очень просто. Помните чеховскую «Каштанку» и развлечения сына сапожника с куском сала на ниточке, который глотала Каштанка и который тот из неё затем выдергивал? А что, если бы у Каштанки в какой-то момент не выдернули этот кусок сала? Тогда бы она оказалась привязана за ниточку вся, целиком.





Вот, собственно, и всё что надо знать о российском кредите, если излагать суть дела предельно просто, в двух словах. Антон Павлович Чехов очень тонко знал и хорошо чувствовал русскую душу.