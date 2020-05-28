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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В Партии БНФ не будут поддерживать ни одного из кандидатов на президентских выборах

Партия БНФ не поддерживает решение других представителей правоцентристской коалиции принимать участие в выборах президента 2020-го года ввиду разгула пандемии коронавируса.

 

Соответствующее заявление в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил председатель Слонимской городской организации Партии БНФ и лидер Слонимской городской организации общественного объединения «БНФ Адраджэньне» Павел Севастьян.

По его словам, позиция сопредседателя незарегистрированной Партии БНФ Ольги Ковальковой, председателя движения «За Свободу» Юрия Губаревича и лидера ОГП Николая Козлова, которые первоначально отказались участвовать в выборах Главы белорусского государства из-за эпидемии, а потом подали заявления в ЦИК на регистрацию инициативных групп, является непоследовательной и вызывает явное удивление.

«Возможно, они поменяли решение об участии в выборах после того, как сделали какие-то выводы и решили воспользоваться этой избирательной кампанией посредством пикетов, где будут говорить с людьми (ведь собрать 100 тыс. подписей нереально), приглашать в наблюдатели, информировать избирателей, убеждать и т. д. А может, они пришли к выводу, что в Беларуси, где заблокирована система смены власти посредством выборов, единственный способ добиться этой смены через улицы», - предположил Севастьян.

В то же время он акцентировал внимание на том, что Партия БНФ приняла решение о неучастии в президентских выборах 2020 года. 

«Партия не будет выдвигать своего кандидата, а также не будет поддерживать никакого другого кандидата. Поэтому БНФ не поддерживает решение коалиции участвовать в выборах в условиях коронавируса», - пояснил он.

Севастьян добавил, что в «Партии БНФ обращаются с призывом к лидерам и активистам всех демократических организаций не участвовать в избирательной кампании в условиях пандемии».

«Участие в избирательной кампании в нынешних условиях любого из кандидатов или организаций будет соучастием в разрушении перспектив белорусского народа не только на свободное будущее, но и на физическое выживание», - подчеркнул он.
Напомним, что первоначально стало известно, что участники праймериз оппозиции по выбору единого кандидата не будут принимать участие в президентских выборах. Однако впоследствии Ковалькова, Губаревич и Козлов решили участвовать в президентский кампании – их инициативные группу по выдвижению кандидата успешно прошли регистрацию в ЦИК.
Politring
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