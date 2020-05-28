



Соответствующее заявление в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил председатель Слонимской городской организации Партии БНФ и лидер Слонимской городской организации общественного объединения «БНФ Адраджэньне» Павел Севастьян.





По его словам, позиция сопредседателя незарегистрированной Партии БНФ Ольги Ковальковой, председателя движения «За Свободу» Юрия Губаревича и лидера ОГП Николая Козлова, которые первоначально отказались участвовать в выборах Главы белорусского государства из-за эпидемии, а потом подали заявления в ЦИК на регистрацию инициативных групп, является непоследовательной и вызывает явное удивление.





«Возможно, они поменяли решение об участии в выборах после того, как сделали какие-то выводы и решили воспользоваться этой избирательной кампанией посредством пикетов, где будут говорить с людьми (ведь собрать 100 тыс. подписей нереально), приглашать в наблюдатели, информировать избирателей, убеждать и т. д. А может, они пришли к выводу, что в Беларуси, где заблокирована система смены власти посредством выборов, единственный способ добиться этой смены через улицы», - предположил Севастьян.





В то же время он акцентировал внимание на том, что Партия БНФ приняла решение о неучастии в президентских выборах 2020 года.





«Партия не будет выдвигать своего кандидата, а также не будет поддерживать никакого другого кандидата. Поэтому БНФ не поддерживает решение коалиции участвовать в выборах в условиях коронавируса», - пояснил он.





Севастьян добавил, что в «Партии БНФ обращаются с призывом к лидерам и активистам всех демократических организаций не участвовать в избирательной кампании в условиях пандемии».





«Участие в избирательной кампании в нынешних условиях любого из кандидатов или организаций будет соучастием в разрушении перспектив белорусского народа не только на свободное будущее, но и на физическое выживание», - подчеркнул он.

Напомним, что первоначально стало известно, что участники праймериз оппозиции по выбору единого кандидата не будут принимать участие в президентских выборах. Однако впоследствии Ковалькова, Губаревич и Козлов решили участвовать в президентский кампании – их инициативные группу по выдвижению кандидата успешно прошли регистрацию в ЦИК.