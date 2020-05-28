Эксперт при Совбезе Беларуси допустил поражение Лукашенко на выборах

«В случае победы оппонентов (а негативный сценарий тоже нельзя исключать, я лично свои действия планирую, отталкиваясь от худшего варианта) белорусские Порошенко и Шариков обгадятся в течение первых двух лет», - утверждает эксперт.





Всех, кто проголосует за «НеЛукашенко», Шпаковский назвал инфантильными, пишет АФН





«Инфантильные граждане после холодного душа начнут искать себе нового кумира. Страна будет погружена в хаос тотальной распродажи, войны всех против всех и обещания людей, но с точки зрения политической борьбы такая ситуация тоже будет выигрышной», - пишет он в FB.





«…по поступку Гайдукевича в случае победы Лукашенко это решение запомнит президент. В стране анонсировано строительство какой-то партийной системы в будущем и ЛДП претендует в этой конструкции на центральное место. Переход к смешанной, а потом и пропорционально системе выборов по партийным спискам - давний конек Олега Гайдукевича, а новая архитектура управления должна опираться на пассионарных людей и живые структуры», - лишь подтверждает Шпаковский, что неожиданное решение Гайдукевича сняться с выборов было принято по указке из штаба Лукашенко.