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Эксперт при Совбезе Беларуси допустил поражение Лукашенко на выборах

Эксперт научно-экспертной группы при секретариате Совбеза Беларусь Александр Шпаковский не исключает поражение А. Лукашенко на этих выборах, а также подтверждает марионеточный участия лидера ЛДП Олега Гайдукевича в избирательной кампании.

Александр Шпаковский

«В случае победы оппонентов (а негативный сценарий тоже нельзя исключать, я лично свои действия планирую, отталкиваясь от худшего варианта) белорусские Порошенко и Шариков обгадятся в течение первых двух лет», - утверждает эксперт.

Всех, кто проголосует за «НеЛукашенко», Шпаковский назвал инфантильными, пишет АФН.

«Инфантильные граждане после холодного душа начнут искать себе нового кумира. Страна будет погружена в хаос тотальной распродажи, войны всех против всех и обещания людей, но с точки зрения политической борьбы такая ситуация тоже будет выигрышной», - пишет он в FB.

«…по поступку Гайдукевича в случае победы Лукашенко это решение запомнит президент. В стране анонсировано строительство какой-то партийной системы в будущем и ЛДП претендует в этой конструкции на центральное место. Переход к смешанной, а потом и пропорционально системе выборов по партийным спискам - давний конек Олега Гайдукевича, а новая архитектура управления должна опираться на пассионарных людей и живые структуры», - лишь подтверждает Шпаковский, что неожиданное решение Гайдукевича сняться с выборов было принято по указке из штаба Лукашенко.
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