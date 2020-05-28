+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Учительница из комиссии: «Поверьте, это не только вас достало»

Андрей Дмитриев, который претендует на президентский пост, в среду поделился любопытным моментом из Белыничей (Могилевская область), где проходит сбор подписей с его участием.




– К нашему пикету подошла учительница, поставила за меня подпись и потом спросила, имеет ли право подписываться, ведь она – в комиссии, – рассказывает сопредседатель «Говори правду». – Мы, конечно, убедили ее, что имеет полное право и подписываться, и голосовать, за кого пожелает. А также попросили, чтобы она считала голоса избирателей честно. Учительница вздохнула и ответила: «Поверьте, это не только вас достало». И ушла.

В связи с этим претендент в президенты обратился к членам комиссий по всей Беларуси, которые прочитали эту историю:

«Считайте честно, чтобы жизнь вас не доставала и не было стыдно перед собой».

Напомним, среди альтернативных кандидатов в президенты инициативная группа Андрея Дмитриева вторая по величине (после команды Виктора Бабарико) – 2 400 человек.
Gazetaby.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Актуальный Разговор: Выборы 2020 СТАРТ! Бабарико,...
Игорь Драко
Оппозиция: «Я померла! Дайте насладиться»
Алесь Бяляцкі
История: XVIII. ПОМИЛОВАНИЕ «ДЕКАБРИСТОВ» |...
Петр Рудковский
Пять заметок о «европейском кандидате»
Павел Знавец
О политическом моменте и моей позиции.
Ольга Карач
ПОСЛЕДНЯЯ КОМБИНАЦИЯ ЛУКАШЕНКО
Никита Ванин
Чистка лексикона


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru