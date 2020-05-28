Учительница из комиссии: «Поверьте, это не только вас достало»













– К нашему пикету подошла учительница, поставила за меня подпись и потом спросила, имеет ли право подписываться, ведь она – в комиссии, – рассказывает сопредседатель «Говори правду». – Мы, конечно, убедили ее, что имеет полное право и подписываться, и голосовать, за кого пожелает. А также попросили, чтобы она считала голоса избирателей честно. Учительница вздохнула и ответила: «Поверьте, это не только вас достало». И ушла.





В связи с этим претендент в президенты обратился к членам комиссий по всей Беларуси, которые прочитали эту историю:





«Считайте честно, чтобы жизнь вас не доставала и не было стыдно перед собой».





Напомним, среди альтернативных кандидатов в президенты инициативная группа Андрея Дмитриева вторая по величине (после команды Виктора Бабарико) – 2 400 человек.