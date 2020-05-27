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У Виктора Бабарико уже более 50 тысяч подписей

Его команда собрала более 50 тысяч подписей за выдвижение кандидатом в президенты.

Виктор Бабарико заявил, что собрал уже более 50 тысяч подписей
Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико сообщил, что его команда собрала более 50 тысяч подписей за выдвижение кандидатом в президенты. Об этом он заявил во время стрима на YouTube.


Ранее "БП" сообщал, что его инициативная группа собрала 35 тысяч подписей.
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