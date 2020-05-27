Фотофакт: в Могилёве сотни людей стоят в очередях, чтобы подписаться за Тихановскую
27 мая в Могилёве сотни людей стоят в очередях, чтобы подписаться за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской, жены видеоблогера Сергея Тихановского ("Страна для жизни").
Очередь в Могилёве / Скриншот с видео
27 мая в Могилёве сотни людей стоят в очередях, чтобы подписаться за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской, жены видеоблогера Сергея Тихановского ("Страна для жизни"). Ранее подобные очереди были в Минске, Слуцке и Барановичах, пишет euroradio.fm
Стоят четыре больших очереди, в каждой примерно по 100 человек. Некоторые могилевчане пришли семьями.
Также там собирают подписи за других потенциальных кандидатов — за Валерия Цепкало, Андрея Дмитриева и Николая Козлова.
Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.
20:04 27/05/2020
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