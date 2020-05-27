Очередь в Могилёве / Скриншот с видео





Светланы Тихановской, жены видеоблогера Сергея Тихановского ("Страна для жизни"). Ранее подобные очереди были в Минске, Слуцке и Барановичах, пишет 27 мая в Могилёве сотни людей стоят в очередях, чтобы подписаться за выдвижение кандидатом в президентыжены видеоблогера("Страна для жизни"). Ранее подобные очереди были в Минске, Слуцке и Барановичах, пишет euroradio.fm





Стоят четыре больших очереди, в каждой примерно по 100 человек. Некоторые могилевчане пришли семьями.





Также там собирают подписи за других потенциальных кандидатов — за Валерия Цепкало, Андрея Дмитриева и Николая Козлова.





Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.















