DELFI / Andrius Ufartas





Туристам из таких стран не надо будет изолироваться в течении двух недель. Список стран будет каждый понедельник публиковать министр здравоохранения.





Беларусь пока не может рассчитывать на открытие границ с Литвой. У нас в стране этот показатель далек от 25 — почти 140 на 100 тысяч жителей. Чтобы претендовать на попадание в заветный список министра здравоохранения страны-соседки, у нас должно фиксироваться не более 150 случаев заражение в день.



