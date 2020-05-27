Все-таки болен: на руке Кадырова заметили катетер

Видео сделано журналистами ЧГТРК «Грозный» на совещании чеченского оперативного штаба в Грозном, прошедшем 26 мая. По данным «Новой газеты», ролик появился в Instagram-аккаунте телеканала, но спустя некоторое время был удален.





«Очевидно, что на протяжении всего сюжета Кадыров старается не показывать правую руку, прячет ее под столом, но в какой-то момент забывается и укрепленный скотчем катетер на тыльной стороне правой руки попадает в кадр», — пишет издание.









Также «Новая газета» обратила внимание, что в сюжете чеченский лидер выглядит, «как человек, переносящий тяжелое недомогание на ногах: бледный, похудевший, с отечным лицом, у него одышка и явная физическая слабость».





21 мая появились сообщения о возможном заражении Кадырова коронавирусом. По данным СМИ, глава Чечни находился под наблюдением врачей в московской больнице. Отмечалось, что у него поражены 70 процентов легких.





Однако в Чечне подобные заявления отвергли и сообщили, что Кадыров находится в республике и со здоровьем у него все хорошо. Спустя несколько дней он появился на публике.