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Все-таки болен: на руке Кадырова заметили катетер

На руке главы Чечни Рамзана Кадырова, который, по неофициальной информации, некоторое время лежал в больнице, заметили катетер. Ролик с совещания с участием политика опубликован на YouTube-канале «Новой газеты».

Видео сделано журналистами ЧГТРК «Грозный» на совещании чеченского оперативного штаба в Грозном, прошедшем 26 мая. По данным «Новой газеты», ролик появился в Instagram-аккаунте телеканала, но спустя некоторое время был удален. 

«Очевидно, что на протяжении всего сюжета Кадыров старается не показывать правую руку, прячет ее под столом, но в какой-то момент забывается и укрепленный скотчем катетер на тыльной стороне правой руки попадает в кадр», — пишет издание.


Также «Новая газета» обратила внимание, что в сюжете чеченский лидер выглядит, «как человек, переносящий тяжелое недомогание на ногах: бледный, похудевший, с отечным лицом, у него одышка и явная физическая слабость».

21 мая появились сообщения о возможном заражении Кадырова коронавирусом. По данным СМИ, глава Чечни находился под наблюдением врачей в московской больнице. Отмечалось, что у него поражены 70 процентов легких. 

Однако в Чечне подобные заявления отвергли и сообщили, что Кадыров находится в республике и со здоровьем у него все хорошо. Спустя несколько дней он появился на публике.
Источник: lenta.ru
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