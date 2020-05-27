Экономист Ярослав Романчук, размышляя о том, кто может сменить Сергея Румаса на посту премьер-министра, выдвинул версию, что наиболее вероятными кандидатурами являются управделами Лукашенко Виктор Шейман и экс-глава Администрации Наталья Качанова.

«Оснований для надежды и оптимизма у сторонников раскрепощения экономики и, хотя бы частичной, либерализации нет. Потому что сам Лукашенко неизменно формирует политический заказ», - пишет Романчук.





Экономист уверен, что Лукашенко сформирует новый состав Совмина «не под задачу проведения реформ, а сохранения жёсткого контроля и власти над основными ресурсами, потоками и деньгами, в том числе над номенклатурными кадрами».





«До конституционного референдума можно забыть про реформы. Перед нами жёсткий период зажимания гаек, доведения до абсурда мер государственного регулирования, информационного популизма и концентрации контроля «своих» на всех самых привлекательных коммерческих направлениях», - считает Романчук.





Белорусов, по его словам, ждёт время «обильной вербальной вакханалии» под лозунгами «Экономика – прежде всего», «Защитим наш суверенитет». А для выполнения такой задачи на посту премьер-министра нужен не экономист, а №100-процентно лояльный, проведенный закалённый в долгой работе в вертикали человек, достаточно жёсткий и известный».









Так получилось, что один из таких преданных и проверенных людей присутствовал на встрече у президента, где он анонсировал отставку правительства. Это Виктор Шейман, отмечает эксперт.





«Он человек на хозяйстве, бывалый, проверенный и закалённый. С нулевыми личными политическими амбициями. Идеальная кандидатура на пост премьер-министра до проведения конституционного референдума», - считает Романчук.





С другой стороны, эксперт не исключает возникновения и другой конфигурации, когда пост премьера займет бывшая глава Администрации Лукашенко, а ныне спикер Совета республики Наталья Кочанова. А Шейман будет за ней присматривать на посту вице-премьера.





«Он будет основным игроком, а Кочанова будет выполнять роль, по сути дела, начальника отдела по связям с общественностью», - описывает ситуацию эксперт.





Впрочем, эксперт не исключает, что новым премьером может стать и «некий номенклатурщик из облисполкома или Мингорисполкома, чтобы в традициях президента «ператрахнуть» высшие эшелоны власти».





«Шансы такого сценария невысокие, потому что задачи перед Лукашенко стоят очень серьёзные. Так что на год – два Беларусь завязнет в борьбе, бессмысленной и для многих беспощадной. От бюджетных потоков и государственных ресурсов будут отлучены те, которые уже свои роли отыграли.





Управление ЗАО «Беларусь» будет готовиться к трансформации политической силовой, номенклатурной власти в реальные активы. Но эти процессы, скорее всего, начнутся уже после конституционного референдума», - делает вывод Романчук.





Версия Романчука по поводу Шеймана, конечно имеет право на существование, но дело в том, что Шейман наряду с Владимиром Наумовым, Юрием Сиваковым и Дмитрием Павличенко уже много лет находится в списке невъездных в ЕС и США.





Запад подозревает их в причастности к исчезновениям оппозиционных политиков в 1999-2000 годах. И именно эти санкции на Западе не отменяли и не намерены отменять.





Поэтому такая, мягко говоря, такая непрезентабельная фигура во главе правительства возможна только в случае, если Лукашенко в конец разругается с Западом, но с учетом ситуации в восточном направлении такой сценарий выглядит маловероятным, разве что в борбье за власть ему уже действительно будет нечего терять.





А вот вариант с Качановой выглядит более вероятным, поскольку, получив должность главы Совета республики, она зачастую выполняет не свойственные этой должности административные функции и, как правило, присутствует на всех совещаниях Лукашенко, чему бы они ни были посвящены.

















Виктор Шейман родился в 1958 году в Гродненской области.





Окончил Благовещенское высшее танковое командное училище и Академию Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Государственный советник юстиции 1 класса.





Воинскую службу проходил в ВДВ. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане, был майором, начальником штаба воздушно-десантного подразделения в Брестской области (1990 г.). Генерал-майор (1999 г.). В 2000 году уволен с военной службы в запас.





Депутат Верховного совета Беларуси (1990-1995 гг.), член Комиссии по вопросам национальной безопасности, обороны и борьбы с преступностью и Комиссии по делам молодежи.





Один из ближайших сподвижников Лукашенко со времени президентской кампании 1994 года. Был активистом избирательного штаба А. Лукашенко (отвечал за охрану кандидата). В 1994-1995 гг. работал помощником президента Беларуси по вопросам обороны и безопасности, в 1994-2000 гг. – государственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь.





В 2000 г. назначен генеральным прокурором Республики Беларусь. С ноября 2004 г. – глава Администрации президента Республики Беларусь.





В 2006-2008 гг. – государственный секретарь Совета безопасности Беларуси. 8 июля 2008 года (после взрыва в Минске в ночь на 4 июля 2008 года) указом президента освобожден от должности госсекретаря Совбеза республики в связи с переводом на другую работу.





С 2008 года – сопредседатель белорусско-венесуэльской совместной комиссии высокого уровня.





В январе 2009 года назначен помощником президента по особым поручениям.





С 2013 года назначен управляющим делами президента. Курирует белорусские проекты в Африке.