Минск и Брюссель подписали визовое соглашение в январе текущего года. Работа над пакетом данных документов длилась с 2014 года. Белорусский парламент ратифицировал соглашение в начале апреля – в приоритетном порядке.





Европарламент проголосовал за принятие соглашений 13 мая.





"Сегодня Совет принял два решения – о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии с Беларусью", – говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.





По словам заместителя премьер-министра и министра внутренних дел Хорватии Давора Божиновича, визовая статистика свидетельствует о растущем значении отношений между ЕС и Беларусью: в 2019 году количество заявок на получение шенгенских виз в республике достигло почти 650 тысяч.





"Заключение соглашения об упрощении визового режима является важным шагом в отношениях между сторонами и поможет укрепить наши экономические, культурные и научные связи", – сказал он.





В Евросовете сообщили, что белорусская сторона в скором времени будет уведомлена о заключении соглашений. Они вступят в силу в первый день второго месяца после уведомления: ожидается, что это будет 1 июля текущего года.









В чем суть документа?

Соглашение Беларуси и ЕС об облегчении выдачи виз предусматривает уменьшение их стоимости до 35 евро и увеличение срока пребывания в два раза – до 180 дней в году. При этом ожидается, что со вступлением документа в силу страны ЕС станут выдавать гражданам Беларуси больше долгосрочных виз.





Владельцы дипломатических паспортов освобождаются от визового сбора.