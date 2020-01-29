Как сообщает приближенный к Лукашенко телеграм-канал Пул первого, во Дворце независимости появилась книга "почетных гостей".





«Первые записи от экскурсионных групп уже имеются», отмечают авторы телеграм-канала.





Примечательно, что речь идет о «записЯХ», но канал опубликовал несколько снимков книги в разных ракурсах и дважды - одну и ту же запись коллектива комитета «Минскоблимущество», сделанную... 29.01.2020.









Отметим, что попасть на экскурсию внутрь этого роскошного сооружения «с улицы» практически невозможно. Объясняется это тем, что «Дворец Независимости является действующей резиденцией президента страны».



