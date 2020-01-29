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"Восторг и восхищение" Что пишут в специальной книге "почетные гости" дворца Лукашенко

Широкой публике продемонстрировали единственную запись за... 29 января.

Как сообщает приближенный к Лукашенко телеграм-канал Пул первого, во Дворце независимости появилась книга "почетных гостей". 

«Первые записи от экскурсионных групп уже имеются», отмечают авторы телеграм-канала.   

Примечательно, что речь идет о «записЯХ», но канал опубликовал несколько снимков книги в разных ракурсах и дважды - одну и ту же запись коллектива комитета «Минскоблимущество», сделанную... 29.01.2020.


Отметим, что попасть на экскурсию внутрь этого роскошного сооружения «с улицы» практически невозможно. Объясняется это тем, что «Дворец Независимости является действующей резиденцией президента страны».
Источник: gazetaby.com
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