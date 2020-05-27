Досталось всем: Позняк раскритиковал конкурентов Лукашенко





По его мнению, Валерий Цепкало и Виктор Бабарико служат для привлечения избирателей на участки. При этом он считает, что оба эти претендента играют в пользу России:





"Далекоидущая роль для Москвы — это создание весомых политических фигур, якобы альтернативных Лукашенко, которые будут признаны и контролируемы Москвой, Евросоюзом и США (вакансия "Милинкевича", который исполнял эту роль, сейчас как раз пустует). Москва готовит на будущее новую, уже номенклатурную, русифицированную (без национальных белорусских "заморочек") управляемую альтернативу режиму, которая при необходимости будет использована для замены Лукашенко".





Упоминания об этих людях в СМИ, говорит Позняк, отвлекают внимание от настоящей проблемы — пандемии коронавируса.





"Повышенное внимание к этим лицам, которое настырно проявляет агентура и СМИ, служит не только рекламе этих фамилий, но (что сейчас самое важное) отключению внимания общества от смертельной пандемии и от преступления режима Лукашенко, который использует эпидемию ради заболевания и уничтожения белорусов", — заявляет многолетний политэмигрант.

Так же он возмущается кампанией блогера Сергея Тихановского и его жены Светланы, которая идет претенденткой на президентский пост.









Позняк в первую очередь обращает внимание, что Тихановский не пользуется национальной символикой:





"Какие-то люди ходили с плакатами, где изображены шлепанцы, несли их на древках, держали в руках. А во время долгого интервью борец с режимом Сергей Тихановский, которого вдруг выпустили из-под ареста, много раз поднимал сжатый кулак вверх и кричал: "Стоп таракан!" "Стоп таракан"! — отзывались рядом. Какое там "Лукашэнка прэч!" Какое там "Слава Айчыне"! Какое там "Жыве Беларусь"! "Таракан" — кричат.





Тихановский общается не в ФБ. Он в конторской "Вконтакте". На вопрос про 1991 год — национальную революцию и Независимость Беларуси, реплика: "А, это когда Советский Союз распался". Про Погоню и Белорусский флаг — "как народ решит" и т.д. Как говорят, от себя не убежишь.





Здесь типичная позиция человека, находящегося под влиянием московской идеологии гибридной войны. Таких людей иногда называют "агентами влияния", притом они даже сами о том не догадываются, но действуют в русле чужой политики".





Николая Статкевича, который ведет кампанию рядом с Тихановским, Позняк называет "известным провокатором побоища 2010 года".