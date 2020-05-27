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Цена газа для Лукашенко

Беларуские власти сели в лужу с договором на поставку российского газа. Документ несёт угрозы национальной безопасности страны, считает аналитик Игорь Тышкевич.

Цена газа для Лукашенко
Об этом руководитель украинского Института будущего написал в своем фейсбуке

"Лукашенко говорит о дорогом российском газе. В этом с ним согласна и беларуская оппозиция. Действительно, сегодня, на фоне колоссального падения цен, Беларусь платит в 2-3 раза больше, чем немецкий покупатель сырья на спотовом рынке. Более того, если обратиться к подписанным 10 лет назад договорам, должна платить ещё больше.

Почему так? Да потому что если во всём мире формула цены на газ завязана на спрос и котировки нефти, в Беларуси на цену для Ямало-ненецкого автономного округа РФ. Пока там цена была низкая — контракт был выгоден. Но сегодня обычный потребитель ЯНАО платит за газ больше, чем среднестатистический житель Украины — Газпром не занимается благотворительностью и пытается делать деньги где только возможно.

Цена ЯНАО — базовая для Беларуси. А дальше — стоимость прокачки, зафиксированная не формулой, а постоянной ценой, услуги подземных хранилищ и даже просто премия Газпрому по 1 доллару за каждые 1000 кубометров. 

Но это ещё не всё — есть минимальная прибыль Белтрансгаза — 100% собственности Газпрома — 15,95 долларов за 1000 кубометров. Это просто прибыль, поскольку деньги за доставку потребителям (на уровне области) рассчитываются отдельно.


Поэтому сегодня Беларусь, согласно подписанному договору, не может получить газ дешевле 70-80 долларов за 1000 кубометров, даже если цена в ЯНАО будет равна нулю.

Не может и купить у других трейдеров — международный договор закрепляет за Белтрасгазом роль монополиста по поставкам российского газа. Этот же документ делает невозможным реверс — любая альтернатива без участия Газпрома будет нарушением.

Одним словом, в этот раз беларуские власти с договором сели в лужу. Документ ужасен и несёт угрозы национальной безопасности страны.

Есть выход из ситуации. Их сразу несколько, включая тактические шаги и решение вопроса по сути. РФ так же допустила ошибку, заявив, что споры решаются в Стокгольмском арбитраже. Это значит, опыт Киева в Минске надо изучить — «стокгольмским» путём идти придётся", - пишет Тышкевич.
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